好市多1水果夯爆！會員啟動「黑鑽卡」搶貨 網驚：開門9分鐘就賣光

好市多今（2026）年5月新增黑鑽會員提前入場權益，可在上午9點搶先進場採買，比一般會員早1小時，沒想到這項新措施最近竟意外成為「搶藍莓神器」。一名黑鑽會員分享，中壢店、南崁店近日都有熱門冷凍藍莓到貨，自己也靠著提前入場順利買到，還笑稱黑鑽卡對他而言最大的好處，就是能搶到這款藍莓。貼文曝光後，也引起大批好市多會員討論。

事實上，近期冷凍藍莓在好市多掀起搶購熱潮，原PO在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」貼出冷凍藍莓照片，並幽默表示，「黑鑽卡對我來說唯一好處，（就是）早起的人有藍莓吃」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「藍莓都被黑鑽卡搶走了，一般卡進去就沒了」、「中壢11點來就賣光了」、「中和早上9點9分就沒貨了」、「等好久都沒貨！總算有了」、「謝謝分享，我也要來享受尊榮待遇」，顯見這款冷凍藍莓人氣相當高。

不過，也有人不解冷凍藍莓為何突然如此熱門，甚至出現限購情況。對此，有消費者分享，冷凍藍莓方便長時間保存，退冰後雖然口感較軟，仍可直接食用，也適合搭配優格、香蕉等食材打成果昔。另外，也有健身族群看中藍莓的營養價值，習慣將冷凍藍莓加入日常飲食，不過各分店商品庫存與限購規定可能有所不同，仍應以賣場現場公告為準。