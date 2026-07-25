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好市多開賣1款高級水果！店員「1舉動」被讚翻：真的很用心

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期在好市多賣場，意外發現水蜜桃開賣，還能讓店員協助開箱逐一檢查品質，還主動更換外觀狀況較差的水蜜桃，讓她大讚服務相當細心。貼文曝光後，不少會員都大讚今年這批水蜜桃甜度高、品質不錯。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期到好市多採買時，挑選了2箱「空運美國水蜜桃」，請現場工作人員協助確認品質。店員全程戴著手套，將每顆水蜜桃拿起來仔細檢查，若發現外觀較不理想的水果，也會直接協助更換，讓她直呼相當安心。

　　　

這名女網友進一步說明，服務人員會持續提醒會員不要直接用手觸摸水蜜桃，希望維持水果品質，讓她大讚賣場在商品管理上相當用心。好市多今年販售的空運美國水蜜桃，每箱重約1.8公斤，約有8至9顆，售價為749元。

貼文一出後，多數買過的會員都大讚「今年的水蜜桃多汁又甜」、「買回去當天就吃完了，好好吃」、「我也買了一盒，全部都是我一個人吃的」、「買了2箱，都很好吃」、「這次的很甜，很好吃」、「我有買，真的很甜」、「今年水蜜桃很好吃」。

事實上，好市多還有許多熱銷商品。本站近日報導，一名網友分享，近期在好市多發現「科克蘭希臘優格」重新上架，但販售方式改成每卡限購1罐，甚至連黑鑽卡會員提早入場還是撲空，反倒是冷凍藍莓仍有庫存，讓她相當意外，提醒大家「藍莓擺放的位置會變來變去，不要只在同一個地點找」。

對此，不少會員都表示「天啊好搶！為什麼搞到優格都買不到缺貨」、「看來要來想其他健康的食物搭配了」、「昨天買不到藍莓只好買綜合莓果」、「明天8:30先來卡位吧」、「優格也會換位置！今天去內湖店，平常放的乳製品區看不到希臘優格以為賣完，結果是放在外面的冰箱區」。

好市多 水果 水蜜桃

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好市多近期販售的空運美國水蜜桃，因品質優良受到會員讚譽。許多顧客表示水蜜桃多汁且甘甜，店員專業檢查並替換瑕疵品的服務更令消費者感到安心。每箱水蜜桃重約1.8公斤，售價749元。

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