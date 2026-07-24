萊爾富69元芒果剉冰爆紅！果粒多到裝不下 老饕嗨：太誇張

炎炎夏日帶動消暑商機，超商也加入冰品戰場。萊爾富近日推出Hi café全新「芒果粒粒煉乳剉冰」，以滿滿愛文芒果果粒搭配芒果剉冰和煉乳，優惠價69元，不僅吸引消費者搶鮮嚐試，更因芒果用料大方，在社群平台掀起熱烈討論，不少網友直呼「芒果多到太誇張」、「CP值超高」。

這款「芒果粒粒煉乳剉冰」以香甜芒果剉冰為基底，加入大量愛文芒果果粒，每一口都能吃到真實果肉，最後淋上飛燕煉乳，重現經典芒果煉乳剉冰風味。若想增添濃郁口感，只要加5元即可升級雙倍煉乳，讓喜愛甜口味的消費者有更多選擇。

Threads上有不少網友分享實際購買心得，有人表示店員製作時因芒果果粒放得太滿，無法一次全部裝進杯中，只好請他自行將剩餘果粒倒入杯內，讓他笑稱「不要這麼誇張，芒果粒太多了」，並建議消費者不妨另外準備容器，吃起來會更加方便。

貼文也讓不少人看了口水直流，「我買回家倒在碗裡吃，不然滿到不知道怎麼下手」、「這個份量也太誇張了」、「好浮誇的芒果」、「萊爾富最近真的是越來越厲害，越來越多特別的商品」、「萊爾富真的是寶藏超商欸」、「萊爾富最近很懂出產品欸」、「這麼多芒果粒也太銷魂了吧，夏吃天這個簡直是種享受」；但也有網友有不同看法，「杯子小...才能讓你感覺量很多」、「料根本沒那麼多」、「一杯39考慮，看到69我去吃新鮮的芒果冰不香嗎？」

看準今年夏季輕食商機，萊爾富即日起至8月18日推出夏日限定果C果昔、Hi café芒果粒粒煉乳剉冰，以及沙拉、涼麵等多項優惠活動，Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」即日起至8月18日限時優惠價69元（原價85元），全系列19款果C果昔同樣也是至8月18日享有第2杯5折優惠。