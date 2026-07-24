快訊

中國羽賽／中止對戰球王石宇奇9連敗 周天成連續兩年挺進4強

轟北宜高鐵是盲腸高鐵！張景森批極大歷史錯誤 宣布退出民進黨

苗栗男台中商辦狂轟13槍 疑幫派背景曾捲暴力討債逼人上絕路

萊爾富69元芒果剉冰爆紅！果粒多到裝不下 老饕嗨：太誇張

聯合新聞網／ 綜合報導
萊爾富夏季必喝清單：Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」（左）、草莓香蕉聖代風味的果C果昔「如蕉似妻」（右）。圖／萊爾富提供提供
萊爾富夏季必喝清單：Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」（左）、草莓香蕉聖代風味的果C果昔「如蕉似妻」（右）。圖／萊爾富提供提供

炎炎夏日帶動消暑商機，超商也加入冰品戰場。萊爾富近日推出Hi café全新「芒果粒粒煉乳剉冰」，以滿滿愛文芒果果粒搭配芒果剉冰和煉乳，優惠價69元，不僅吸引消費者搶鮮嚐試，更因芒果用料大方，在社群平台掀起熱烈討論，不少網友直呼「芒果多到太誇張」、「CP值超高」。

這款「芒果粒粒煉乳剉冰」以香甜芒果剉冰為基底，加入大量愛文芒果果粒，每一口都能吃到真實果肉，最後淋上飛燕煉乳，重現經典芒果煉乳剉冰風味。若想增添濃郁口感，只要加5元即可升級雙倍煉乳，讓喜愛甜口味的消費者有更多選擇。

Threads上有不少網友分享實際購買心得，有人表示店員製作時因芒果果粒放得太滿，無法一次全部裝進杯中，只好請他自行將剩餘果粒倒入杯內，讓他笑稱「不要這麼誇張，芒果粒太多了」，並建議消費者不妨另外準備容器，吃起來會更加方便。

貼文也讓不少人看了口水直流，「我買回家倒在碗裡吃，不然滿到不知道怎麼下手」、「這個份量也太誇張了」、「好浮誇的芒果」、「萊爾富最近真的是越來越厲害，越來越多特別的商品」、「萊爾富真的是寶藏超商欸」、「萊爾富最近很懂出產品欸」、「這麼多芒果粒也太銷魂了吧，夏吃天這個簡直是種享受」；但也有網友有不同看法，「杯子小...才能讓你感覺量很多」、「料根本沒那麼多」、「一杯39考慮，看到69我去吃新鮮的芒果冰不香嗎？」

看準今年夏季輕食商機，萊爾富即日起至8月18日推出夏日限定果C果昔、Hi café芒果粒粒煉乳剉冰，以及沙拉、涼麵等多項優惠活動，Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」即日起至8月18日限時優惠價69元（原價85元），全系列19款果C果昔同樣也是至8月18日享有第2杯5折優惠。

芒果 萊爾富

延伸閱讀

萊爾富Hi café推「芒果粒粒煉乳剉冰」！ 「果C果昔」限時第2杯5折

路易莎請客了！輸入「1組優惠碼」 85元飲料免費喝

日本妹來台吃1水果吃到「致死量」 台網友笑翻：下次再來挑戰

萊爾富69元牛肉堡「肉片超厚實」 一票老饕大讚：CP值不輸速食店

相關新聞

萊爾富69元芒果剉冰爆紅！果粒多到裝不下 老饕嗨：太誇張

炎炎夏日帶動消暑商機，超商也加入冰品戰場。萊爾富近日推出Hi café全新「芒果粒粒煉乳剉冰」，以滿滿愛文芒果果粒搭配芒果剉冰和煉乳，優惠價69元，不僅吸引消費者搶鮮嚐試，更因芒果用料大方，在社群平台掀起熱烈討論，不少網友直呼「芒果多到太誇張」、「CP值超高」。

男女粉通吃！李多慧為何人氣不墜？網舉3優勢：漂亮只是起點

效力於中華職棒味全龍隊的韓籍啦啦隊成員李多慧，自2023年來台發展後獲得眾多粉絲的喜愛。一名網友發文，以行銷角度分析李多慧如此受歡迎的原因...

富士山頂想買可樂！他見販賣機價格驚呼「這麼貴」 網揭原因：根本佛心

一名日本網友在社群分享，在富士山頂看到一台販賣機，本來想買可樂來喝，但看到價錢卻嚇了一跳，驚呼「竟然要這麼貴！你敢信嗎？」，他貼出照片並公布價格...

國旅住宿1晚1500被嫌貴 民宿業者揭經營成本：太低價我不敢住

在物價高漲的年代，旅遊住宿費也越來越貴。一位在宜蘭經營民宿的業者發文，提到很多人覺得民宿住一晚1500元很貴，但民宿要負擔包括換床單、被套、毛巾送洗與水電費等等費用，其實已經很便宜了...

IKEA不雅片瘋傳！情侶躺床上親熱…小朋友看呆：好噁心

在IKEA有「家的感覺」？社交平台Threads流傳影片，台灣某IKEA分店內，有一對穿黑衣男女躺在床褥上親熱「激戰」，旁若無人，有孩子目擊感到「好噁心」，向家長投訴，家長到場「觀察」，批評「完全活在自己世界不管旁人側目的一對情侶」。

民視當家氣象主播 林嘉愷，曾經與羅瑞誠在晨間新聞「答嘴鼓」受好評

民視氣象主播林嘉愷因其專業與台語流利，受到觀眾喜愛，並曾與羅瑞誠在晨間新聞以幽默風格共演。最近「民視氣象」創下全國收視冠軍，他表示應該出現補班以增進收視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。