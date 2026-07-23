萊爾富69元牛肉堡「肉片超厚實」 一票老饕大讚：CP值不輸速食店

萊爾富的商品近來不斷受到好評，除了各種進口日式飲料以外，一些鮮食也獲得老饕讚賞。有網友在萊爾富買到一款「雙層牛肉起司堡」，口感和味道都讓他大讚比速食店還好吃，不少品嘗過的老饕也相當認同，還推薦搭配飲料更省錢。

原PO在Threads發文表示，前幾天在萊爾富買了一款「雙層牛肉起司堡」，售價69元，比起連鎖速食店的漢堡便宜許多。咬了幾口發現中間的肉排很厚實，還加了好幾片酸黃瓜增加風味，口感和味道讓他非常驚豔，直呼「好滿足」。

原PO在留言區表示，可能是自己太久沒吃到好吃的漢堡，因此這款超商的牛肉堡讓他覺得很頂，甚至還笑說「我是不是不該說出來？」貼文也釣出萊爾富小編回應「你怎麼讓它飄出去啦？明天老闆買不到，鮮食部真的會被追著跑」。

不少吃過的網友也極力推薦，「已經很難買到了，你還講那麼大聲」、「69元這種肉量，很可以」、「這個真的挺神的，味道不錯！再搭配飲料才79元，根本超爽的」、「吃過一次，到現在還想再去，但都沒看到了」、「我滿常吃微波食品的，本來覺得應該都差不多吧，結果並沒有，這個好吃很多」、「兩大片肉超爽，根本不輸麥當勞的好吃」。

還有內行人建議可以搭配飲品更划算，「萊爾富的雙層牛肉漢堡太過分了，這個肉量，太好吃了，搭配中美式79元，CP值超高欸」、「配組合餐的飲料更划算」、「我記得早上有優惠時段，等於飲料免錢」、「豬排跟雞更讚，早餐限定時段買搭飲料69元，其他時段買搭飲料79元」。