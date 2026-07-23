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好市多499元椰子油怎麼用？內行曝超狂用途：漱口、護髮都行

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多（Costco）示意圖。 美聯社
好市多（Costco）示意圖。 美聯社

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」中，發布了一則有關科克蘭「冷壓初榨椰子油」的貼文，詢問大家該產品的常見用途。此貼文隨即引發網友的熱烈討論。

該貼文一出，立即引發網友們的踴躍回應。許多網友分享了他們的使用經驗與建議，包括可作為一般食用油使用於炒菜、煎蛋、爆米花，或加入防彈咖啡以增強飽足感。此外，也有人表示可用於肌膚保養、護髮，或作為卸妝油使用。甚至有網友指出，椰子油還可以「漱口」促進口腔健康。

值得注意的是，有網友提醒在烹飪時需注意椰子油的生煙點較低，建議以涼拌方式食用較佳。此外，椰子油也被廣泛用於製作手工皂、乳液、麵包及蛋糕等產品，甚至被用作泰式推拿的按摩油。

根據《今購百科》的資訊，這款科克蘭的冷壓初榨椰子油容量為2.48公升，產地來自菲律賓，目前售價為499元。產品特別提醒消費者，烹調時勿超過攝氏176度。此椰子油由新鮮椰肉冷壓未精煉處理而成，可用於製作保養品，適合低溫煎煮，且在攝氏24度以上會轉為液態，椰子纖維沉澱屬正常現象，不影響品質。

好市多 椰子油 科克蘭 今購百科

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