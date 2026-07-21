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好市多上架一款日本必買黑咖啡 過來人大推：順口不苦

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期逛好市多時發現一款去日本都會購買的黑咖啡，雖然需要整箱購入，但換算後一瓶900毫升僅約47元，價格相當划算。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，每次到日本旅遊時，都會購買雀巢無糖黑咖啡，沒想到現在台灣好市多也能直接買到，讓她相當驚喜。

這名女網友進一步指出，這款咖啡不用另外沖泡或加水，打開即可飲用，若加入牛奶調配，也能變成日本咖啡廳常見的咖啡牛奶風味。對於平常有喝咖啡習慣的人來說，自己在家準備，不僅方便，也比每天購買現成咖啡更加省錢，這款黑咖啡一箱12瓶、售價569元，平均每瓶約47元。

貼文一出後，不少會員都大讚「價格很實惠，冰過更好喝」、「去日本也會買，直接加冰塊就很好喝」、「以前在日本讀書時也會買，便宜又好喝」、「我去日本也會買，很順口又不苦」、「很推薦，無糖很好喝」、「還不錯，抱一箱回家，已經喝完2瓶了，家裡人多喝很快」、「比罐裝咖啡好喝很多」。

而好市多除了商品受歡迎，也有不少好康福利，如黑鑽會員除了享有2%消費回饋及各項專屬優惠外，原來還藏著很多會員不知道的「生日禮」。本站曾報導，一名網友分享，好市多針對黑鑽卡主卡會員提供「線上生日禮500元優惠券」，只要生日當月於線上購物單筆消費滿5000元，輸入專屬折扣碼即可現折500元。

對此，不少網友都表示「太感謝了！從來不知道有這個優惠」、「還真不知道」、「已用，黑鑽年費立刻回血三分之一」、「不知道虧500元，知道了虧5000元」、「我買了4箱白蘭氏雞精，省了500元」。

也有網友分享，優惠券其實是寄到會員帳號綁定的電子郵件，而不是App訊息中心，因此很多人容易忽略，「生日當月的朋友記得去Email找一下。」

好市多 咖啡 日本

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