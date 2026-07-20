高粱酒泡久「軟木塞變長」？全聯驚見神祕長條物 內行揭真實身份：過桶創新

高粱酒泡太久連軟木塞都會變長？近日有網友在Threads上分享一張高粱酒照片，瓶身內竟插著一根從瓶口延伸至瓶底的超長木條，讓原PO感到困惑：「這瓶高粱是發生什麼事？軟木塞都變長了，這樣是正常的嗎? 」

該貼文吸引逾11萬次瀏覽，更釣出金門酒廠官方帳號前來圍觀，不少沒看過的民眾第一時間紛紛笑稱：「這是擴香瓶裝酒嗎？」、「好大的液體電蚊香」、「還以為是肉桂棒插在裡面」、「這是偷工減料為了少裝點酒嗎？」。

針對原PO「軟木塞變長」的迷思，內行酒友在留言給出正解：「那不是軟木塞，是橡木條！」網友進一步科普，一般高粱酒等高濃度烈酒基本上都使用鋁蓋包裝，而這款名為「梁芯金門高粱酒」的特色酒款，核心設計就是將特別調製的金門高粱酒作為基底，並在瓶中直接放入一根經過特別訂製、烘烤與輕燻處理的百年橡木條。

「這根橡木條正是酒液呈現琥珀色而非傳統透明色的來源！透過橡木條在瓶中持續釋放木質香氣、奶香、蜜香與淡淡煙燻調性，讓中式高粱酒能展現出類似威士忌的木質感與柔和口感，是金門高粱酒在風味上的全新嘗試。」

除了橡木條的神祕身份被解開，金門酒廠官方帳號（@kinmen_kaoliang_liquor）也幽默回應「還是他說謊？ 」部分已經嚐過的酒友也好評推薦，直言「已經購入，真的好喝！」、「有放橡木條喝起來口感比較溫和，很喜歡」、「平價的高粱過桶，很有意思」。

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