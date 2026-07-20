別只顧失心瘋！韓國美妝1+1、退稅「暗藏眉角」少帶1物恐崩潰

出國旅遊大採購，一定要先摸透當地的購物規定，才不會高興出門卻敗興而歸！臉書旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，第一次逛韓國Olive Young一定要知道的7件事。

不奇而遇指出，這家店幾乎是每個人去韓國旅遊都必排的行程，從保養品、彩妝到零食應有盡有，且價格比台灣便宜，又常有特價與企劃組，極易讓人失心瘋。然而裡面的價格標示和退稅規定藏有許多細節，近期要去逛的人記得先存起來，以免買錯東西或漏拿贈品，回到飯店才急著上網求救。

不奇而遇特別整理了逛店必須注意的七大重點：

一、網路看到的優惠，不一定和門市相同

線上商城與實體門市的價格、活動不一定相同，部分線上限定優惠不適用於門市，限時折扣與滿額贈還是要以現場標示為準。

二、要分清楚1+1、企劃組和贈品

1+1是買一送一，有些已包好而有些要自己拿；「기획」是特別企劃組，可能是兩件商品或正貨配小樣；「증정」則是買後贈送指定贈品，要確認是附在包裝裡還是結帳時由店員提供，看不懂直接問店員最快。

三、拿取商品時，記得核對色號和版本

同一系列商品外包裝極為相似，唇彩容易拿錯鄰近色號，保養品也分清爽、滋潤型或不同容量，放進籃前務必再確認。

四、商品缺貨，不用一家一家找

想買的找不到，可打開韓國版APP直接查詢各門市庫存，部分商品還能線上單門市取。明洞、弘大等熱門商圈易缺貨且排隊久，住宅區分店庫存通常較齊全。

五、購物時記得帶護照，才能辦理退稅

單筆滿15,000韓元可退稅，且通常需要實體護照。並非每間門市都可退稅，方式也不同，有些是結帳直接扣除的「即時退稅」（單筆須低於100萬、整趟旅程限500萬韓元內），有些則開退稅單要到機場或機器辦理。

六、結完帳先別離開，立刻核對商品和收據

偶爾有人回飯店才發現收據數量或商品與實際不符，離開前順手確認數量、色號、1+1贈品與價格，以免回飯店發現問題還要再跑一趟。

七、買美妝前，一定要確認有沒有托運行李

液體、噴霧與凝膠類單一容器不能超過100ml。最易忽略的是熱門「棉片」，只要含有化妝水且標示超量就必須托運，安檢看的是包裝標示容量而非剩餘量，沒托運額度只能在安檢處被迫丟掉。

不奇而遇最後強調，以上7點都是自己平常逛Olive Young的經驗，再加上網路上大家最常遇到的狀況一起整理出來的。雖然真的很好買，但每次一逛到失心瘋，就很容易漏看贈品、拿錯色號，或結完帳才發現哪裡怪怪的。