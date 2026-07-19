好市多「1物」太萬用！媽咪實測寶寶紅疹好超快 藥師認證：成分單純

夏季悶熱天氣容易讓小寶寶的皮膚出現狀況。一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，先前因為兒子臉上長熱疹，擦了白色外罐的保濕乳之後好很多，由於質地比較清爽、好吸收，因此非常適合在洗完澡之後拿來擦全身，幫孩子維持皮膚健康。

因為體驗良好，原PO又在好市多購買了另一瓶深藍色的「cerave可以預防乾裂全效嫩膚霜」，他表示「這條霜可以當作屁屁膏來使用，能有效緩解修復期的乾裂」。實測拿來擦兒子的紅疹或後期熱疹加強保濕，效果都不錯，很快就痊癒。雖然質地感覺有些油潤，但只要薄擦，不至於太悶，皮膚的隔絕與修復效果也非常棒、好得快。

這條嫩膚霜的萬用程度不僅止於此，原PO透露，幫兒子擦完之後，拿剩餘的量塗抹在手指指緣，發現邊緣脫皮翹起來的地方也修護得很好，大推「這條很萬用，推薦看到要買」。貼文吸引大批愛用者熱烈留言，紛紛認同這款產品的保濕與修護功效，並分享自己在家中的各種用法。

許多媽媽與愛用者紛紛讚道，「深藍色那條很萬用，打完微針拿來混乳液擦很保濕，修護也很好」、「看過藥師有推薦深藍色這條成分單純，可以給寶寶」、「我懷孕擦肚子到小孩出生都是擦同一罐，母子共用一樣的保養品」、「我也是用這兩罐幫小孩擦身體，寶寶皮膚顧得很好」、「這罐修復與保濕都很推」、「這罐隨身放包包也很好用，有什麼蚊子叮、夏天穿鞋磨腳都可以擦」。