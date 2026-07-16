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自組ETF？婦人好市多挑內褲「一件件拆看重配」挨轟 官方發聲了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子在好市多賣場拆封內褲選色的影片引起熱議。美聯社
一名女子在好市多賣場拆封內褲選色的影片引起熱議。美聯社

一段發生在好市多賣場內購物的影片近日在Threads引發熱議。一名婦人在販售包裝內褲的貨架前，疑似為了挑選自己喜歡的顏色，竟將商品包裝逐一拆開翻找，畫面曝光後引發網友批評，認為此舉不僅影響商品完整性，也增加其他消費者的困擾。

從影片可見，婦人站在內褲貨架前，打開多個商品包裝，逐件查看裡面的顏色配置，似乎希望挑到自己偏好的款式。拍攝者將影片分享到Threads，並寫下：「不是吧，阿姨，可以這樣選自己喜歡的內褲顏色嗎？」引起逾11萬名網友按讚，並有近7千人加入留言區討論。

不少網友直呼傻眼，留言表示：「阿姨自組內褲ETF」、「阿姨，暢飲不是這個意思」、「沒人會在意妳穿什麼顏色啦，別這麼挑，好嗎？」、「這樣拆開別人還敢買嗎？」、「這種行為真的很沒有公德心」。

也有網友質疑，若商品本來就是密封包裝，拆封後恐怕已影響販售品質，認為若真的有顏色偏好，應直接詢問賣場人員，而非自行拆封商品。

不過，也有留言分享自己曾有類似「想挑喜歡顏色」的經驗，但選擇以不影響商品的方式解決。一名網友表示，自己曾好市多賣場購買水壺，兩組商品分別搭配不同顏色，偏偏各自都有一個喜歡、另一個不喜歡的配色，因此站在貨架前猶豫許久。

沒想到，另一名女顧客也停下來挑選，兩人對望後主動開口交流。「我想要水藍色但不想要黑色。」對方則回答：「我只想要黑色跟白色。」兩人確認彼此需求不同後，相約到結帳區交換商品，各自都拿到理想的配色。這段分享獲得不少網友按讚，認為「這才是雙贏」、「文明人的解決方式」、「互相交換比拆商品好多了」。

該起事件也引發網友討論消費者的購物習慣，有人認為若商品採固定顏色組合，確實可能無法符合所有人的喜好；但多數人仍認為，未經同意拆封販售商品並不妥當，若對商品有特殊需求，應尋求店員協助或購買後再自行與他人交換，避免影響其他消費者權益。

根據《鏡報》報導，好市多表示，經了解商品狀況均無異常，強調服務人員會在賣場巡邏檢查，提醒消費者若發現有類似情形，也可立即尋求服務人員協助，以共同維護商品品質。

好市多 內褲

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