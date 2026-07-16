好市多1咖啡機下殺至2699元！還送144顆膠囊 會員一算驚呼：快回本了

好市多又有優惠商品掀起討論！一名會員近日逛賣場時發現，一款雀巢義式膠囊咖啡機限時折價700元，機器加上144顆咖啡膠囊只要2699元，讓他當場決定帶回家。消息曝光後，不少網友也大讚價格划算，直呼光是附贈的膠囊換算下來，就已經接近咖啡機本身的售價。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，這周前往好市多採買時，發現雀巢義式膠囊咖啡機正在特價，售價由原本的3399元降至2699元，優惠至周日（19日）為止。

原PO透露，今年農曆年前也曾推出相同折扣，但當時他正好出國，只能遺憾錯過。這次看到商品再次現折700元，他特地在現場上網查詢，確認優惠幅度相同後便立刻下手。

好市多雀巢義式膠囊咖啡機祭限時優惠，現折700元。圖／ 截自今購百科

「機器加144顆膠囊，這個價格沒什麼能挑剔了！」原PO認為，即使只是想買回家嘗鮮也很值得，加上賣場內還有多種口味的咖啡膠囊可供選擇，讓他相當期待。他也笑稱，每次逛好市多前都提醒自己要理性購物，卻從來沒有成功過。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「我也是入手這台，光送的膠囊折算下來，就快回本機器了」、「這組特價最值得買，之前朋友想買，我請他再等等，好險沒被打臉，真的又特價了」、「這台很好用，平常要喝熱水也可以用」、「最近也在觀望這台咖啡機，感覺CP值超高」。