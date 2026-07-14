好市多開賣古早味神飲「1包不到8元」！一票會員大讚：童年回來了

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場發現一款經典沖泡飲品，一包不到8元，大讚價格實惠又方便。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看到熟悉的「雀巢檸檬紅茶」，一開始以為這款飲料已停賣，沒想到改為沖泡包重新上市，只要加入冷水就能快速沖泡，一包平均不到8元，只要用冷水就能泡出一大壺，讓他笑稱「我們買的不是飲料，是回憶啊！」。

貼文一出後，不少會員都表示「小時候都在喝這個，看到直接回憶殺」、「這個真的是童年回憶耶」、「真懷念的飲料」、「這個真的超愛，以前小時侯是罐裝，每次都泡一大壺放冰箱」、「粉狀的雀巢檸檬茶真的是童年回憶，沒想到COSTCO會推出古早味」、「直接用水壺泡一包很方便，而且檸檬味道很香，再加冰塊喝起來超清爽」、「獨立包裝好欸！帶出門也方便」、「大家可以放心購入，真的超好喝！」。

此外，也有部分網友回應「有用手指頭沾粉吃過的舉手」、「小時候都直接挖粉在嘴巴含著」、「我小時候都會直接挖粉起來吃耶」、「直接半匙含嘴裡，酸酸甜甜的美味」、「我記得小時候就用冷水泡了，挖一匙直接吃更好吃」、「推薦這粉要用湯匙挖來吃」。

事實上，好市多不定期會推出商品優惠。日前一名女網友分享，自己平時最愛喝的金牌微研磨咖啡終於等到一年一度特價，活動期間折價114元，她一口氣搬了5盒、共500包，直呼「可以喝到明年」。

除了推薦咖啡本身，她也透露近期迷上的喝法，先用冰牛奶沖泡咖啡，再另外撒上一包微研磨咖啡粉，利用咖啡細小顆粒營造半濕半乾的口感，笑稱喝起來有點像「美祿恐龍」，相當有層次。

貼文曝光後，引發不少咖啡愛好者共鳴，「就是在等這時候，找時間去囤貨」、「這個真的好喝，冷熱泡皆宜，直接用鮮奶沖泡，秒成濃拿鐵」、「這款真的不錯喝！我都加奶粉泡熱的，然後冰冰箱！」、「真的折很多，趁特價一定要囤貨」。