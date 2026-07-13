好市多薯餅驚見玻璃碎片！家長煎給小孩吃嚇壞：兩片都有

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上分享了一則驚悚經歷，表示在台中北屯好市多購買的薯餅中竟發現玻璃碎片。該網友強調，颱風天早上煎給小孩食用時，發現兩片薯餅中均含有玻璃碎片，讓人擔心是否有其他碎片已被誤食。

從該網友提供的照片中可見，薯餅中確實藏有玻璃碎片，畫面令人感到恐怖。此事件引起網友關注與討論，紛紛在貼文下留言表示擔憂。有人驚呼「這真的有夠危險」，也有人指出「這問題太嚴重了」，有網友則表示已經購買並食用數片，但尚未發現異狀。

根據好市多網站資訊，這款薯餅為Cavendish Farms冷凍馬鈴薯餅，產地加拿大，售價1679元，可用油炸、氣炸、煎烤加熱調理。

好市多進口馬鈴薯餅被發現有玻璃碎片。圖擷自好市多官網

此事件也蔓延至其他社群平台。在「Threads」的相關討論中，一名網友回應「我也剛吃到」，引發更多關注。消費者呼籲相關單位介入調查，甚至有人建議「跨海求償」，並提議透過「行政院消費者保護會線上申訴系統」進行投訴。

也有人建議拍照舉發給衛生局，以確保食品安全。對此，好市多尚未發表正式回應，但有網友指出「反正好市多只負責販售，也會退費」。