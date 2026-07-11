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颱風前全聯泡麵被掃光！貨架「最後生還者」曝光 網笑：寧願餓死

聯合新聞網／ 綜合報導
每當颱風來襲前，各地超市都會掀起民生物資採買潮，其中泡麵貨架更是被民眾掃購一空。示意圖／香港中通社圖片 香港中國通訊社
每當颱風來襲前，各地超市都會掀起民生物資採買潮，其中泡麵貨架更是被民眾掃購一空。示意圖／香港中通社圖片 香港中國通訊社

每當颱風來襲前，各地超市都會掀起民生物資採買潮，其中泡麵貨架更是被民眾掃購一空。一名網友分享，近期到全聯採買時，發現整排泡麵全數售完，貨架上只剩兩款滯銷口味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期想趁颱風前到全聯買幾碗泡麵備著，沒想到走到泡麵區時，眼前幾乎已被掃空，只剩下「香菜牛肉麵」及「小雞麵」留在貨架上，讓他直呼「颱風天想買泡麵吃，只剩這些選擇」。

貼文一出後，不少網友都表示「居然連雙響炮和阿Q都沒有」、「這次連雙響炮都沒了？」、「香菜口味這麼不受歡迎嗎？」、「我寧願餓死」、「滯銷款換人當了嗎？」、「看得出來沒人想吃香菜」、「颱風天最適合看大家都不吃什麼了」。

不過，也有網友回應「我厭香菜，但這款真的滿好吃的，是香菜粉微微的提味而已」、「這一款很好吃耶」、「辣味蓋過香菜味」、「其實很好吃，辣辣的微過癮」。

除了泡麵與防災物資外，「囤手搖」也意外成為討論焦點。本站曾報導，一名網友分享，打開冰箱竟發現塞滿各式手搖飲，忍不住詢問男友「有需要囤這麼多手搖嗎？」男友則回答：「台灣人一天不能沒有手搖，懂？」讓原PO哭笑不得。

底下留言同樣相當熱烈，有人表示「我買了六杯葡萄柚果粒茶，跟女友一天一人可以喝三杯」、「台灣人真的沒有手搖不行」，不少人笑稱，即使颱風天待在家，也不能少了手搖飲陪伴。

全聯 泡麵 香菜 颱風

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