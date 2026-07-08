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萬家福泡麵區選擇障礙！網友狂推「這4款」：宵夜常客、出國也要帶

聯合新聞網／ 綜合報導
泡麵示意圖。圖／AI生成
泡麵示意圖。圖／AI生成

許多人逛大賣場，除了採購日用品和生鮮蔬果，也會購買各式乾糧。一名網友在Threads詢問，在量販店萬家福看到琳瑯滿目的泡麵，實在不知道從何下手，希望脆友能推薦口袋名單，引發熱議。

原PO寫道，「逛萬家福必去泡麵區，但滿滿的泡麵還真不知道從何下手，各位脆友有推薦的嗎？在線等」。貼文曝光，馬上有網友留言推薦台酒產製的泡麵，「台酒必推」、「台酒系列真的必買，我個人超推花雕雞和麻油雞」、「台酒花雕雞很推」。若想要便宜又好吃的，「來一客」是大家首選，「只想吃一點就來一客」、「來一客被一致認可最棒便宜好吃，宵夜常客」、「來一客倒是覺得一直都很穩定」、「想一想我好像真的只吃來一客」。

另外，「滿漢大餐」也是不少人心目中不可取代的泡麵款，「每次吃都還是覺得大塊牛肉超讚」、「當然是滿漢大餐」、「有時候出國都會帶個幾碗」。至於喜歡日式風味的人，也推薦拉麵道「特濃豚骨風味」，老饕表示這個品牌算是比較冷門的黑馬，湯頭相當濃厚，麵體Q彈接近日式拉麵的口感，「是我覺得拉麵類泡麵復刻日本濃厚拉麵最成功的神物」、「拉麵道超好吃的，但很少人知道」。

台灣泡麵種類多元，其中附有真空調理包的牛肉麵泡麵，更是不少人心中的經典。一名網友到西門町的家樂福購物時（已改名萬家福），發現前方外國遊客推車裡幾乎清一色都是滿漢大餐泡麵，其中「麻辣鍋牛肉麵」更是掃到貨架空出一大塊，讓他忍不住驚呼，「真的有這麼好吃嗎？」。

萬家福 泡麵

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