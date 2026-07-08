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一年只等這檔！好市多「神級咖啡」終於特價 她狂搬5盒：可喝到明年

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。圖／聯合報系資料照片
好市多。圖／聯合報系資料照片

好市多不定期推出商品優惠，近日一名女子分享，自己平時最愛喝的金牌微研磨咖啡終於等到一年一度特價，現折114元，她擔心有限購還特地找爸爸一起採買，沒想到現場沒有限制，最後一口氣搬了5盒、共500包，直呼「可以喝到明年」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，金牌微研磨咖啡原價529元，活動期間折價114元，她興奮表示「一年就只有這一檔」，原本還擔心特價商品會有限購數量，因此特地揪爸爸一起去採買，結果最後順利買到5盒，共500包，且保存期限到明年，足夠慢慢享用。

她也分享自己喜歡這款咖啡的原因，表示咖啡冷泡、熱泡都適合，喝起來沒有焦苦味，加上採單包獨立包裝，喝多少拆多少，不用擔心受潮，外出、爬山攜帶也很方便。她更直言，自己喝過不少即溶咖啡後，還是會以這款作為標準，認為不僅口感好，價格也相當實惠。

除了推薦咖啡本身，原PO也分享近期迷上的喝法，她會先用冰牛奶沖泡咖啡，再另外撒上一包微研磨咖啡粉，利用咖啡細小顆粒營造半濕半乾的口感，笑稱喝起來有點像「美祿恐龍」，相當有層次。

貼文曝光後，引發不少咖啡愛好者共鳴，網友紛紛留言表示，「就是在等這時候，找時間去囤貨」、「這個真的好喝，冷熱泡皆宜，直接用鮮奶沖泡，秒成濃拿鐵」、「我今天也掃了4盒，這款真的不錯喝！我都加奶粉泡熱的，然後冰冰箱！」、「真的折很多，趁特價一定要囤貨」、「我也特愛，好不容易特價了，今天也去搬了」。

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