颱風、退油雙夾擊？全聯驚現「超長人龍」 網揭爆滿真相

根據最新食安追蹤，引發全台關注的「中聯油脂風暴」持續擴大。知名食品大廠味王公司雲林大埤廠，被查出今年4月向福懋油脂採購的「益康大豆沙拉油18KG」不符法規標準。雲林縣衛生局已緊急趕赴現場，將受污染油品生產的25,160箱、共計8款泡麵半製品與成品暫時封存於工廠倉庫。

據聯合新聞網報導，味王公司隨即發表道歉聲明，並強調已全面停用福懋所有大豆油品。中鏢的8款明星商品包括：原汁牛肉湯麵（袋裝）、紅燒牛肉湯麵（袋裝及碗裝）、十三香麻辣拌麵（袋裝及碗裝）、燻香素雞湯麵（桶裝）、金味王紅燒牛肉麵（碗裝）、素食麵（袋裝）、辣辣麻辣燙湯麵（袋裝）、以及辣辣海鮮湯麵（袋裝）。味王呼籲消費者，即日起至今年8月31日前，皆可憑發票或產品實體至原購買通路辦理退貨。

就在食安退貨潮與強烈颱風巴威進逼的時間點撞期之際，Threads上恰好有網友發文詢問「現在是否全台全聯都大排隊！？發生啥事？」隨即有人點破：「今天排隊的很多都是去退油、退泡麵的！」、「剛好跟颱風防災物資潮撞在一起，難怪櫃檯直接癱瘓。」

北部部分門市因受到颱風預期心理影響，讓菜籃族直呼「北部菜價要漲翻天了」，提早進場囤積乾糧，導致貨架微空；再加上提著問題商品準備退貨的民眾，雙重人流瞬間擠爆收銀台。也有理智的網友吐槽，每逢大掃除、連假或颱風前夕，全聯因為普遍未裝設自動結帳機，落後時代多年，只要人潮一多就只能不斷廣播「請支援收銀」，本來就容易大排長龍。

氣象署也強調，強颱巴威目前暴風半徑廣闊，接近台灣過程中一定會帶來強風豪雨，北台灣民眾周三起就需留意長浪威脅，並提早巡視居家門窗防範風災。

至於想前往賣場辦理食安退貨的民眾，專家也提醒，出門前務必先核對家中的泡麵是否為味王公布的8款中鏢品項與有效日期。由於目前正值颱風前夕的採買尖峰，建議民眾若非急迫，可適度避開這兩天的防颱人潮，在8月31日前分散前往原購買通路辦理。