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逛好市多也能買房！220萬元太空艙含廚房、衛浴、家電 網笑：還差一塊地

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多新高雄店今開幕，現場還展示一台要價將近220萬元的太空艙，引起話題。記者林保光／攝影
好市多新高雄店今開幕，現場還展示一台要價將近220萬元的太空艙，引起話題。記者林保光／攝影

美式賣場好市多商品種類多樣又齊全，除了民生必需品之外，偶爾還會販售罕見產品，因此總是吸引許多消費者前往挖寶。有網友今天（3日）在高雄新開幕的好市多亞灣店赫然看到展示一台太空艙，裡頭還附贈廚具、衛浴等家電用品，售價220萬元有找，引發網友們的討論。

原PO在臉書社團發文表示，今天去逛好市多時發現竟然連太空艙也賣。從他貼出的照片看到，這台太空艙的長寬高尺寸為11.4X3.4X3.4公尺，內含衛浴設備、廚房中島台、廚房桌子、料理台、收納櫃，另外還有內嵌式冷氣、熱水器，重量約10公噸，售價台幣2,199,999元，但不包含運輸費和吊裝費用，讓他看了打趣地說「沒辦法7-11貨到付款，不買了」。

貼文掀起熱議，「如你有一台聯結車，然後把這個放在聯結車上...以後全家就是你家了」、「上不了太空啊啊」、「這用超商取貨，711倉庫放不下啊」、「貴的是地不是房啊」、「還要先買一塊地」、「比房屋便宜，但是也要有地才能放得下」、「這擋不了颱風吧」、「不如買一間二手套房」。

這台太空艙是由「台灣微宿Vessel」作為台灣唯一總代理商，而「台灣微宿」昨天也在官方臉書發文，公告進駐今天新開幕的高雄好市多亞灣店，還以「讓看房子變得跟購物一樣簡單」為口號，強調太空艙「建造工期縮短85%」、「工廠整裝、品質統一」、「交付時間精準把控」等優點，希望吸引更多消費者的目光。

好市多 家電 廚房

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