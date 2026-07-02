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好市多699元曬衣夾值得買？網友激推「一夾傳三代」：人走了它還在
有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上分享了一組「不鏽鋼曬衣夾兩入組」的照片，並詢問該產品是否值得購買，引發廣大網友的熱烈討論。
根據《今購百科》提供的資訊，這款曬衣夾售價為699元，設計上採用方形結構，每架含有28個夾子。使用不鏽鋼材質製成，不易生鏽，並具備防風掛扣設計，能有效抵禦強風。此外，其三鏈支架設計可防止纏繞，雙骨結構則增強了產品的耐用性。該曬衣夾還具有360度旋轉功能，方便使用者操作，不易打結，且可摺疊收納，便於攜帶。
貼文曝光後，迅速引起網友熱議。多數網友對該產品的耐用性表示讚賞，認為「這可以用到孫子當阿公，一夾傳三代，人走夾還在」以及「真的不易打結！用很久也沒生鏽，超級值得購入」。有網友指出，這款曬衣夾不會出現脆化問題，可以長期使用而不損壞。
然而，也有部分網友對價格持保留意見，認為「這種要平衡的都超難用，掛一邊另一邊會翹起，還要一個一個夾」、「比較貴」、「宜得利比較便宜」。此外，有人表示對於兩入組的數量感到不滿，認為「很多家庭不需要那麼多」。
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