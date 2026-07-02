現買現虧？好市多世足金條2.5萬元比牌價貴 購入者曝理由：不能只看重量

美式賣場好市多（Costco）近日上架一款FIFA世界盃5公克紀念金條，售價約2萬5499元，引發不少消費者討論。有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享商品照片，直呼「真的好漂亮，很想買起來，但口袋不夠深」，貼文曝光後吸引大批網友留言，對價格與收藏價值看法兩極。

不少網友第一時間換算金價，認為5公克金條折算每錢價格約1.9萬元，高於目前市場黃金牌價，因此直言「現買現虧」、「比台銀金條貴很多」、「多出來的都是加工費」。也有人指出，若只是投資黃金，不如購買銀行黃金存摺或一般金條，價格相對划算。

不過，也有支持者認為，這款商品不能單純以黃金重量衡量，而是具有FIFA官方授權、瑞士製造及限量收藏等附加價值，「收藏品本來就會有工錢」、「紀念價值無價」、「只要黃金價格長期上漲，仍有增值空間」。

另外，有已購買的民眾表示，參考台灣銀行5公克金條售價後，兩者價差並沒有想像中大，因此仍決定入手收藏。還有人透露，使用聯名信用卡購買可享回饋，也有人說自己已辦理刷卡分期付款。

隨著討論持續發酵，不少網友也詢問哪間門市仍有現貨。原po則表示自己是在台中南屯店看到世足賽紀念金條，不過也有人表示，中部部分門市已售罄，只剩線上購物平台仍可下單。