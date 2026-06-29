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到底誰在掃貨？他怨「休息站1美食全空」吃不到 網曝內幕：香港人超愛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日在社群平台Threads上發文，指出上週出遊每個休息站的阿財發粿都被買光了。圖為清水服務區一景。聯合報系資料照片／記者黑中亮攝影
一名網友近日在社群平台Threads上發文，指出上週出遊每個休息站的阿財發粿都被買光了。圖為清水服務區一景。聯合報系資料照片／記者黑中亮攝影

高速公路休息站常常能看到各式各樣的在地名產與點心，不過近期某款客家點心卻在全台掀起了一股搶購狂潮。一名網友近日在社群平台Threads上發文發問，對方指出「我很好奇阿財發粿到底是誰在掃貨，上週出去玩每一個休息站都被買光了」，隨即引發大量網友關注與熱烈討論。

針對「到底是誰在掃貨」的疑惑，留言區立刻引來許多知情網友透露內幕，「香港最近很紅，代購買很多」、「突然香港紅起來但是台灣人真的覺得還好」、「好像是被掃去給香港人了」、「都運送到香港了」。此外，也有人點出除了海外代購之外，在台灣本土的受眾群也很大，「我家長輩每次出遊都必買，看來在長輩圈有很高的人氣」、「整個脆都在阿財你不知道嗎」。

在該則貼文下方，也意外釣出許多買不到的苦主出面分享全台各地的災情。有網友透露，不只是高速公路的休息站，就連大眾運輸的站點也幾乎被掃空，「今天近中午的左營高鐵7-11（之前很好買到）第一次看到托盤底部」，也有其他走訪休息站的民眾無奈表示「西螺空空」。更有部分的網友開始感到憂心，在留言區直言「總感覺最後又會延伸掃貨⋯溢價賣、詐騙，一開始故事總是這樣來的」。

其實阿財客家發粿早在幾年前就備受網友讚頌，先前就曾有一名網友分享，在高鐵站購買食物，發現「阿財客家發粿」在架上只剩下2個，讓他相當好奇是否真的這麼好吃？貼文一出後，引起廣大網友討論。

多數吃過的網友都大推「好吃！有看到都會買，缺點保存期限太短，最好兩天內要吃完」、「超好吃！每次去休息站都要買，客家黑糖發糕超Q彈又香」、「這個超軟Q超好吃！但跟傳統的比較不太一樣」、「這我人生摯愛」。不過，也有部分網友持相反意見「不好吃，吃起來沒有靈魂」、「甜度有點太高，推南庄桂花巷旁邊賣的黑糖巷，甜度微糖、價格便宜」。

高速公路 香港

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