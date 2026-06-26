1個省70元！好市多開賣日本限定哈根達斯 一票人力推：一吃就上癮

美式賣場好市多時常會推出一些其他通路買不到或者比較便宜的商品，有一名女網友曾在日本吃過一款限定的哈根達斯脆脆流心迷你杯，沒想到昨天到好市多竟然發現上架這款冰淇淋，讓她開心地立刻帶了一盒回家品嘗，貼文一出引起不少討論，許多老饕也大讚口感讓人很難忘。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，之前去日本吃到這款哈根達斯限定的脆脆餅乾系列就上癮了，尤其是蜂蜜鹹奶油餅乾特別好吃，鹹甜比例剛剛好，鋪在上面的餅乾口感非常酥脆，不會軟軟潮潮的很加分。昨天她到好市多採購，赫然發現這款日本限定脆脆餅乾系列上架，而且一個只要79元，比起超商賣的一個149元還便宜了70元，讓她開心地立刻拿了一盒放入購物車。

從《今購百科》看到，這款哈根達斯脆脆流心迷你杯一組有12入，口味分成「黑可可草莓冰淇淋」、「蜂蜜鹹奶油餅乾冰淇淋」各6入，原PO最愛的蜂蜜鹹奶油餅乾口感鹹甜，還帶有一絲檸檬清香，一組949元，平均每個79.08元。

不少品嘗過的老饕也極力推薦，「這個我去日本只要看到就會買！對它的口感念念不忘，現在居然在台灣就有，我還不買爆」、「第一次買這系列，家人都說脆脆口感很特別，和平常吃的冰淇淋不太一樣」、「本來怕口味太甜，結果家人都覺得甜度剛剛好，餅乾的脆脆口感真的很加分」、「雙重脆脆流心最大的魅力，就是濃郁香甜不膩口，流心滑順，脆脆口感非常加分」。

更多人偏愛蜂蜜鹹奶油餅乾口味，「蜂蜜鹹奶油餅乾很好吃，越吃越上癮」、「昨天特地去買了一盒，全家投票蜂蜜鹹奶油餅乾勝出」、「兩個口味我都有吃過，還是蜂蜜鹹奶油餅乾小勝」、「今天去好市多看到就買回家吃看看，結果一吃大驚豔！蜂蜜的甜配上鹹餅乾，口感超豐富的」、「我上次去日本吃過一次，回來之後一直忘不了蜂蜜鹹奶油餅乾口味」、「原本以為鹹奶油的口味小孩會不能接受，沒想到上次買了一個嚐鮮，小孩超愛」。