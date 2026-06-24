好市多神級牙刷爆紅！一支不到30元 婆媽狂讚：刷超乾淨不易發霉

美式賣場好市多販售多種日常生活用品，近期有網友分享一款正在特價的牙刷，換算下來單支約30元。貼文曝光後引發討論，不少人表示雖然刷毛偏硬，但清潔力相當不錯，而且外型設計簡單、沒有多餘凹凸結構，不易藏污納垢或發霉，整體來說相當實惠划算。

原PO近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，自己日前逛好市多時，意外發現一款R牌牙刷10入組正在特價，原價369元，現折74元後僅需295元入手，換算下來平均單支價格不到30元，價格相當優惠。

她進一步分享，實際使用後相當喜歡這款牙刷，認為刷頭大小設計得恰到好處，不會過於寬大，能輕鬆清潔到口腔後方及牙齒邊緣等較難刷到的角落。雖然刷毛屬於偏硬挺類型，但質地細密，刷牙時不需過度用力即可達到良好清潔效果。

原PO還提到，牙刷採一體成形的簡約握把設計，放置在浴室中較不易藏污納垢或發霉，使用上更安心。此外，整組牙刷配色繽紛多樣，方便家人區分使用，不易混用，實用性相當高。

對此，網友也紛紛留言回應，「硬毛好用，輕輕刷就乾淨了，還不容易開花」、「真的超便宜！一支不到30元去哪裡找這種品質的牙刷」、「這款的刷毛真的偏硬，但刷起來超級乾淨，愛軟毛的自行pass！」，也有人分享使用經驗「上次買了另一牌的超軟毛覺得刷不乾淨，好像可以試試看這個」。另外也有網友提到「配色蠻可愛的耶！」、「沒有奇怪的凹凸設計很棒，那種真的一個月就發霉了」，整體評價討論熱烈。