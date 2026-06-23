好市多免費送禮！「起家厝」搬遷 全台會員都能領限定紀念品

美式賣場好市多（COSTCO）在台灣的「起家厝」高雄中華店即將搬遷至新址，特別推出限量紀念冰箱貼免費送活動，只要符合資格即可到全台門市領取，消息曝光後吸引大批會員關注。

好市多在官方臉書表示，營運超過20年的高雄中華店即將搬遷，未來將從中華五路，移至前鎮區智科路營運。官方表示，中華店於7月2日下午6時結束營業，新門市則預計於7月3日正式開幕。

為了替這間具有指標意義的創始店留下紀念，好市多同步推出限量紀念冰箱貼。設計以高雄中華店為主題，並印有「台灣好市多創始店 高雄中華店 SINCE 1997」等字樣，為台灣限定、全球獨有的紀念商品。

好市多指出，只要具備會員資格，前往全台任一門市服務台，並出示已追蹤或按讚「台灣好市多」官方Facebook或Instagram的畫面，即可免費兌換紀念冰箱貼一個。

對此，臉書粉專「高雄美食地圖」也分享相關資訊，指出好市多限量紀念冰箱貼全台分店都可以領取，不需消費就可免費兌換。由於數量有限，好市多也提醒，贈品將依各門市現場庫存為準，送完即止。

好市多給會員的福利常引起討論。曾有一名網友分享，好市多對於即將下架或未售出的食品，會採取於閉店前提供試吃的方式，讓消費者品嚐壽司、烘焙品等即將下架商品，不僅提升食品利用率，也有效減少剩食產生，兼顧環保與公益理念。

對此做法，不少網友表示肯定，「（剩食）當然是直接丟掉，連員工都不能拿回家，試吃都是現做的，也不可能是即期品，讓客人吃壞身體賠不起啊」、「在台灣生鮮食品會變成廚餘，不會給員工也不會給任何的食物銀行，畢竟吃出問題的成本遠比食物銷毀高太多了」、「這種大企業更要加強這方面的處理，不然淘汰的量都很驚人」、「這樣真的好過直接丟掉」、「這做法真的不錯，值得嘉許」。