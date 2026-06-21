全聯買一送一太狂 婆媽每周這兩天固定報到：一早就快被搬光

一到星期三、星期六都會忍不住自動走進全聯！一名女網友近日在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」分享，全聯固定推出的買一送一活動實在太有吸引力，熱門餅乾、泡麵甚至一早就快被搬光，讓她忍不住把籃子裝得滿滿再結帳。從貼出的照片也能看到，多款零食都掛上促銷標示，不少商品直接被原PO掃貨。

貼文曝光後，引發許多消費者共鳴，不少人坦言早已摸透優惠規律，「每個星期三跟星期六、日都有不同優惠活動，可以加全聯福利中心的官方賴看」、「今天我這裡的全聯架上滿滿的泡麵餅乾各買二組」、「每次星期三跟星期六、日買一送一的商品都不一樣，今天的檸檬口味餅乾不錯吃」，顯見不少婆媽早已培養出固定巡店習慣。

除了分享戰利品，也有人提醒付款方式上的小細節，表示現金，信用卡，金融卡，一卡通，悠遊卡都可以，不過「就是沒有Line Pay」，提醒部分習慣使用行動支付的民眾特別留意。

事實上，全聯之所以成為不少家庭固定報到的採買地點，正是因為每周三及周末都會推出限期「抗漲專區」活動，包含買一送一與其他優惠等，而且並非不定期舉辦，而是長期固定進行。許多消費者掌握這項規律後，便會特地選在同樣時段前往門市，希望以更划算的價格補齊家中日常所需。