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好市多牛肉一煎就出水？她崩潰求救 老饕曝正確料理方式

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期在好市多購買牛肉片回家料理，但下鍋時常常出水過多，無法煎出焦香口感，讓她相當困惑。示意圖，記者蘇健忠攝影
一名女網友分享，近期在好市多購買牛肉片回家料理，但下鍋時常常出水過多，無法煎出焦香口感，讓她相當困惑。示意圖，記者蘇健忠攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期在好市多購買牛肉片回家料理，但下鍋時常常出水過多，無法煎出焦香口感，讓她相當困惑。貼文一出後，吸引不少老饕出面解答。

這名女網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，近期在好市多購買「美國頂級嫩肩燒烤」牛肉回家料理，下鍋前特地先用廚房紙巾將表面水分吸乾，但每次料理過程都會出很多水，甚至在鍋底形成一灘肉汁，總是無法煎出理想的焦香外皮，讓她直呼「這個要怎麼煎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「鍋子太薄了，沒辦法蓄那麼多熱能，溫度就不夠了」、「煎牛排要最大火，燒到鍋子冒煙再下鍋，這樣牛排的肉汁才能瞬間鎖住」、「油鍋不夠熱，就會像現在這樣，鍋子裡面不是水是肉汁，這樣煎吃起來會變成新東陽牛肉乾」、「鍋子溫度不夠高」、「用不沾鍋煎牛排本身就是一種罪」。

也有內行人分享正確料理方式，回應「牛肉要完全退冰，煎之前要擦乾表面水分，下鍋前先用大火熱鍋，冒煙後轉小火，依照牛肉的厚度抓時間，最後靜置3-6分鐘，切開就是完美的粉紅色」。

除了生食外，好市多也有販賣不少可直接食用的熟食。本站曾報導，一名網友抱怨好市多熱賣商品「烤雞大腿6入裝」的包裝設計很差，盒裝蓋子「很容易打開」，不僅攜帶不便，還容易導致內容物灑漏，對於騎車購物的消費者來說更是一大困擾。

對此，引起不少會員共鳴，紛紛表示「浪費空間」、「不密封」、「容易漏湯汁」。還有網友直言：「我超討厭這個包裝，想開的時候很難開，不想開的時候又容易被擠壓打開」、「這個包裝浪費空間，又容易漏湯汁，還會讓冰箱串味」。

不過，也有網友分享解決妙招，回應「用膠帶固定盒子」、「將盒子反過來放置」等。有會員指出，好市多店內的自助包裝區有提供膠帶，消費者可以自行加固盒子蓋子或在結帳時可請店員注意包裝問題，以避免攜帶過程中發生意外。

好市多

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