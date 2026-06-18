萊爾富夢幻逸品開賣！玩家半夜排隊掀搶購潮 官方限購規則曝光

被稱為「台版LAWSON（日本便利商店三巨頭之一）」的萊爾富掀起戰鬥陀螺熱潮，今日起開賣陀螺迷夢寐以求的限定逸品「BEYBLADE X CX-18腕龍鞭打隨機強化組」，消息一出吸引大批玩家湧入門市，甚至有陀螺手提前夜排搶購，只為入手這款人氣收藏。

萊爾富於今日限量推出「BEYBLADE X CX-18腕龍鞭打隨機強化組」，單盒售價新台幣350元，且消費者還有機會抽中珍稀金色特仕版。隨著戰鬥陀螺話題再度升溫，不少玩家提前守候，昨晚起陸續有網友發現各地門市出現排隊人潮，不少成年人、家長帶著板凳通宵守候，並在社群上熱烈交流各區排隊狀況，尋找較容易入手的門市。

為維護現場購買秩序，避免排隊過程中發生爭議，或出現黃牛插隊、占位等亂象，萊爾富總部此次特別制定三階段排隊規範。官方表示，希望透過完善的流程安排，確保每位喜愛戰鬥陀螺的玩家，都能在公平、有序的環境下購得心儀商品。

根據官方公布的販售流程，活動當日上午8時30分起將開放現場實名登記，並於9時30分統一發放號碼牌，每人限領1張，接著於10時準時開始臨櫃結帳取貨。為避免商品遭大量囤購，萊爾富也祭出限購措施，每人僅限購買1組，盼讓更多玩家有機會入手。

不少網友也在Threads上分享夜排搶購經驗，引發熱烈討論，有家長帶著孩子一同排隊，笑稱「自己的陀螺自己排」。另有網友凌晨4點回報現場狀況，表示半夜陪同伴前往查看時，已經有人開始排隊，也有人認為此次供貨量似乎比上次增加，但因販售日落在平日，不少上班族直呼「根本逼人請假半天」，可見戰鬥陀螺熱潮依舊延燒。