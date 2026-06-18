摩斯漢堡推1新點心獲好評 老饕大讚：爆汁感十足

日式連鎖速食店摩斯漢堡向來受到不少消費者喜愛，不論是漢堡、薯條，或者雞塊、紅茶，品質都受到肯定。摩斯也不斷推陳出新，開發各種新產品來迎合市場。有網友日前吃到炸杏鮑菇，讓他非常驚艷，直呼多汁又好吃，貼文也引發不少討論。

這名網友在Threads發文分享自己買到的炸杏鮑菇，一袋有7塊，每一塊的分量都不小，品嘗後也大讚真的很多汁又好吃，而且一份也才50元，相當划算。原PO說炸杏鮑菇剛出爐時外皮酥脆，建議一定要馬上吃，不然會油掉，另外他還許願其他產品，希望摩斯漢堡能賣炸櫛瓜跟四季豆。

貼文讓不少人躍躍欲試，「爆汁感十足」、「看起來也太好吃」、「好酷哦」、「什麼！MOS竟然有賣炸杏鮑菇，我等等要去買」、「居然有杏鮑菇！一直以來只吃雞塊的我」、「我最愛吃杏鮑菇了」、「杏鮑菇！我超愛的，鹽酥雞必點」。

除了炸杏鮑菇，有其他網友還力推「玉米白醬可樂餅」，大讚玉米、奶香味很濃郁，比早餐店的奶油布丁酥還濃，只不過份量偏小一點，讓人吃得不過癮。

摩斯漢堡近期推出不少新款產品，點心類除了「酥炸杏鮑菇」、「玉米白醬可樂餅」，主餐還推出「蒲燒鰻珍珠堡」、「柑橘雞腿堡」，飲料也有無加糖的「MOS葡萄汁」與「MOS蘋果汁」。從6月18日至7月22日，凡點購任一套餐，加價19元，飲品即可升級為「紅心芭樂蒟蒻冰茶」、「紅心芭樂蘇打」、「紅心芭樂咖啡」或「康普蒟蒻冰茶」。