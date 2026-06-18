好市多爆紅蟹黃拌麵「每卡限購2組」 一票會員卻喊超雷：差點退貨

有一款名為「禿黃油蟹黃拌麵」的商品在好市多掀起熱潮，吸引大量消費者搶購。根據一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」的分享，這款蟹黃拌麵一度在店內銷售一空，甚至被好市多貼上「每卡限購2組」的告示牌，顯示其受歡迎程度。然而，隨著商品熱銷，網友們的評價卻呈現兩極化，引發廣泛討論。

根據該名女網友的貼文，她在前往好市多補貨時發現這款商品重新上架，並立即購入以免再度錯失。然而，許多網友在貼文下留言表示，這款蟹黃拌麵的口味並不符合期待，甚至有人直言「這超雷」、「超難吃」。有網友指出蟹肉口感乾澀，沒有蟹味，僅有濃厚的薑味；另有網友批評其口感油膩，甚至直言「難吃到讓人想要退貨」。

根據《今購百科》的商品敘述，這款蟹黃拌麵使用蟹黃與蟹膏製成特製醬料，每份含有約5隻大閘蟹的量，主打還原上海餐廳風味。然而，有部分網友認為台灣人似乎不太能接受這類正宗的上海風味。有網友留言表示：「待過上海的人會知道這是正宗的禿油黃蟹黃拌麵，但台灣人可能吃不慣。」

儘管如此，仍有少數消費者對此商品表示肯定。一些網友認為口味因人而異，建議試吃者可根據個人喜好調整醋包的使用量，減少酸味的干擾。也有網友分享自己的正面體驗，表示「很好吃！好意外大家的反應。熱銷到限購欸。」

這款蟹黃拌麵的熱銷現象也引發了對社群媒體影響力的討論。一位經常發言的會員指出，許多商品在初上架時會因為大量的業配文章而迅速吸引消費者購買，但實際體驗後可能出現翻車情況。他建議消費者在購買新商品時不妨等待一段時間，聽取其他人的真實評價。

目前，此商品仍在好市多限量銷售中，但網路上的負評似乎已讓部分消費者打消了購買念頭。有網友直言：「感謝留言，差點入手！」也有人表示：「感謝讓我放棄購買慾望。」

究竟這款禿黃油蟹黃拌麵是否真的如部分網友所言「超雷」，或只是口味因人而異？恐怕還需要更多消費者親自品嚐後才能下定論。