美廉社挖到寶？經典「津津蘆筍汁」變琴酒 網驚：包裝還是那個女人

近日有網友直擊在社區型超市「美廉社」的貨架上，竟然出現了一款由國民童年回憶「津津蘆筍汁」所推出的琴酒，不僅名字大玩台式諧音梗，連包裝上那尊流傳半世紀、經典不敗的「比基尼金髮女郎」也原封不動搬上酒瓶，引發網友熱議。

一名網友在Threads上表示，自己前往美廉社買雞蛋時，意外在酒水區發現新大陸，驚呼：「看見津津蘆筍汁出的琴酒！？認真？」據了解，這款本土琴酒是傳統飲料大廠「津津」與宜蘭知名精釀啤酒廠「吉姆老爹」跨界聯名的百味琴酒計畫產物。除了名字極具創意地利用品牌名諧音取作「津 Gin」外，瓶身標籤更是靈魂所在。

內行網友紛紛笑稱：「津津真的太會省錢了，那位比基尼金髮女郎從蘆筍汁時代用到現在的琴酒，大概也有半個世紀了！」、「當初買下這張圖的版權真的賺翻，無限使用！」不少已經搶先品嚐過的「先行者」也在留言區大方分享實測心得。指出這款酒「入口真的有淡淡的蘆筍汁香氣，不過酒感頗重」，非常適合拿來做特調。

許多網友直言，將這款琴酒加入通寧水與冰塊，清爽的草本風味與蘆筍香氣完美結合，是炎夏裡最解渴的組合。也有調酒愛好者強力推薦調成經典的吉姆雷特（Gimlet），「補上酸甜之後直接搖下去，尾韻根本就是蘆筍汁本人！」更有內行散戶透露，套一點點「可爾必思」乳酸飲料，能讓乳香帶出更濃郁的童年古早味。

除了津津琴酒之外，眼尖的網友也從照片中發現，貨架上旁邊竟然還並列著另一款同樣令人大開眼界的「香菜口味琴酒」，讓不少抗拒香菜的網民笑喊「畫面太衝擊、隔著螢幕都聞到味道」。

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