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活了33年才發現！七七乳加竟是「牛軋糖」 近萬名網友震驚：不願承認

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現，七七乳加巧克力裡面的夾心其實是「牛軋糖」，讓他震驚箱剛震驚。圖／「77乳加/77品牌」臉書
有網友發現，七七乳加巧克力裡面的夾心其實是「牛軋糖」，讓他震驚箱剛震驚。圖／「77乳加/77品牌」臉書

七七乳加巧克力是不少台灣人從小吃到大的零嘴，也是代表性的國民零食之一，近年更陸續推出薄荷巧克力、芋頭牛奶等特殊口味。不過，有網友意外發現，七七乳加巧克力裡面的夾心其實是「牛軋糖」，讓他震驚直呼，活了33年才知道！貼文曝光後，也讓大批網友驚訝不已。

一名網友在社群平台Threads發文表示，「活了33年才發現，七七乳加巧克力其實是牛軋糖」。簡短一句話意外掀起熱烈討論，貼文吸引超過9389人按讚，並被分享近2000次。

不少網友得知後紛紛留言表示，「乳加＝Nougat＝牛軋」、「不行，77乳加巧克力是77乳加巧克力，它不能是牛軋糖，我不願承認，我一直買了很貴的牛軋糖」、「我不喜歡吃牛軋糖，但喜歡七七乳加」、「天啊，我獻上41年份的震驚」。

也有網友分享童年回憶，「小時候吃77被拔掉乳牙，我就不敢吃了」、「披著巧克力的牛軋糖，以前是很大條的，尺寸有縮水過」。

根據七七乳加官網介紹，七七乳加巧克力是熱銷超過40年的台灣國民巧克力，以巧克力包裹台灣花生與牛軋內餡，成為許多人熟悉的經典滋味。官方資料指出，七七乳加為台灣銷量第一的巧克力棒，累計銷量超過67.5億條，若將產品排列起來，長度可環繞地球28圈，陪伴不少消費者從小到大。

此外，品牌近年也持續推出創新產品，包括「乳加QQ可可球—黑糖珍奶」及「乳加—黑金剛花生」等口味，兩款產品曾獲得2020年Monde Selection世界品質評鑑大賞銅獎。

巧克力 零食

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