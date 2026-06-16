好市多1款神級清潔劑限時特價 一票會員齊推：萬用必囤

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場發現一款清潔劑正在做促銷，且用途相當廣泛，不僅能用來拖地，也可用於清洗廁所、洗手台與馬桶等居家清潔工作，實用性相當高。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，近期在好市多發現一款「松木香清潔劑」，適合拿來去除較深層的黃垢與水垢，香味屬於淡淡木質調松木香，不是過於濃烈的人工香精味，整體使用感受較為清爽。目前賣場正在做促銷，兩大罐原價569元，現在只要449元，相當於打7折優惠。

貼文一出後，不少用過的會員都大推，紛紛表示「之前也是聽人家介紹這款很防蟑螂，結果真的，超好用」、「用這個拖地，蟑螂螞蟻都不會來」、「之前是一大罐，現在變成小罐裝，我都用來噴蟑螂，超好用，不用再看到爆漿的屍體」、「這很香，還能洗棉被，功能多、用途廣」、「我是覺得這味道還蠻好聞的，會分裝在噴瓶噴廁所」、「這很好用！我家也都會買，稀釋可以用蠻久的」。

不過，也有網友提醒，若家中有寵物較不適合使用這款清潔劑，回應「有養毛小孩的，比較不建議」、「未上漆木材、金屬和天然石材可能會被腐蝕慎用，另外有毛小孩也不建議」、「有養小動物的，要小心留意」。

事實上，好市多販售不少居家清潔用品，許多會員使用後會在社群分享心得。本站曾報導，一名網友購入日本製馬桶清潔劑，發現噴出的綿密泡沫會牢牢吸附在馬桶內，只要靜置約5分鐘再沖水，邊緣及底部的尿垢、髒汙就能被溶解，讓他直言根本是「懶人福音」。

對此，不少會員被燒到，紛紛留言表示「買了不後悔系列 +1」、「懶人福音這四個字完全擊中我」、「這CP值也太高了」、「倒噴真的超重要」、「默默把這款加入購物清單了」、「馬桶乾淨，家裡的磁場應該也會變好」。還有人分享，搭配科技海綿使用，清潔效果會更加明顯。