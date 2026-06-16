噴出「有磁力的雲」！好市多清潔神物5分鐘溶解髒汙 他讚：懶人福音

美式賣場好市多販售不少居家清潔用品，許多會員使用後會在社群分享心得。一名網友日前購入日本製馬桶清潔劑，發現噴出的綿密泡沫會牢牢吸附在馬桶內，只要靜置約5分鐘再沖水，邊緣及底部的尿垢、髒汙就能被溶解，讓他大讚「厲害又有趣」，直言根本是「懶人福音」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近買了一款「魔術靈馬桶磁吸泡清潔劑」，噴出後的泡泡就像「有磁力的雲」，能夠附著在馬桶表面增加作用時間，綿密泡沫看起來也相當療癒。

原PO實際使用時，將清潔劑均勻噴在馬桶邊緣及內部，靜置約5分鐘後再沖水，在不必刷洗馬桶的情況下，原本附著在邊邊和底部的尿垢、髒汙全被溶解，使用後還會留下淡淡清香味。最讓他驚喜的是，瓶身噴頭可以倒著使用，即使是馬桶內較難清潔的死角也能輕鬆噴到。

原PO大讚，這是自己用過「最厲害又有趣的馬桶清潔劑」，直呼「日本真的是懶人福音製造王國」。根據「今購百科」介紹，這款清潔劑的組合價格為369元，內含一個容量300毫升的噴槍噴瓶，以及3包600毫升的清潔劑補充包，使用時會散發清新柑橘皂香，除了有效除臭，也可以預防汙垢、邊緣泛黃。

貼文曝光後，不少網友被燒到，紛紛留言表示，「買了不後悔系列 +1」、「懶人福音這四個字完全擊中我」、「這CP值也太高了」、「倒噴真的超重要」、「默默把這款加入購物清單了」、「馬桶乾淨，家裡的磁場應該也會變好」。還有人分享，搭配科技海綿使用，清潔效果會更加明顯。

不過，也有使用者抱持不同看法，認為產品雖然能吸附在馬桶表面，但面對累積已久的黃垢，仍無法完全免刷，「我有買，但是還是要『動手刷』，而且太香反而刺鼻」、「噴的時候很療癒，沖完很失望捏，不好用」、「他上面有寫不能清潔免治馬桶的噴嘴，我就沒買了」。

另有內行網友趁機分享自己的清潔口袋名單，推薦第一石鹼及潔霜等產品，「第一石鹼就很厲害了，一瓶50」、「第一石鹼便宜又好用，不用刷」、「潔霜也不用刷」。