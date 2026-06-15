全家「這款」無糖茶被狂掃 內行授神級喝法：加鮮奶超搭

台灣高溫炎熱的夏季到來，超商冷藏櫃的無糖茶飲成了不少民眾消暑的救星。近日，全家便利商店（FMC）自有品牌的箱購飲品引發網友熱議：「不知春茶，有這麼好喝嗎？」沒想到意外釣出一票無糖茶擁護者狂讚，甚至有內行人透露，每逢折扣或買一送一活動，都是「7箱、10箱在囤」，盛讚其為超商無糖茶的性價比天花板。

全家便利商店自有品牌（FMC）的無糖茶系列一直以來擁有一群死忠粉絲。近日，有網友針對其中的「不知春茶」品項發文詢問其真實口感與魅力，引來大量正面評價。不少人留言附和「全家無糖系列茶飲都不錯喝」、「成份單純、大罐又時常特價，性價比極高」，更有熱愛這款茶的消費者直言：「這支茶很好喝，之前買3送1時我前後買了7、8箱」、「這次看到預購，直接就訂了8箱！」

對於這股驚人的囤貨量，也有網友好奇發問，通常App會員都會有購買上限，究竟要如何搬這麼多箱？有內行人點破，除了部分店家在現場大活動時願意協助大量結帳外，許多團購主、公司行號甚至是做生意的店家，也常趁著年中慶典或第2件5折等箱購優惠時開小貨車來載，儼然成為夏季的熱門囤物資對象。

至於「不知春茶」喝起來口感如何？內行茶友指出，根據商品規格顯示，這款茶特別採用南投四季春冬片，兼具冬茶的厚實口感與春茶的清香。許多消費者分享實測心得，表示「比起四季春，不知春喝起來更清爽順口」、「味道淡淡的很清爽，夏天喝很解渴」，甚至有擁護者大力激讚：「這款比茶裏王好喝太多了！」

不過，這系列茶飲在網路上也並非全無負評。部分偏愛濃厚茶感的網友指出「味道偏淡，便宜治百病」、「名字取得好，但等不到回甘」；另外，也有熱愛品茶的網友歪樓提及系列中的「碧螺春」，笑稱「雖然知道碧螺春跟螺沒關係，只是因為形狀命名，但不知道為什麼喝起來總覺得怪怪的」，顯示青菜蘿蔔各有所好。

除了不知春茶深受好評外，不少吃瓜群眾也分享FMC系列的其他品項，其中「金萱茶」與「古早味紅茶」被點名為最常被搶光的熱銷黑馬。許多主婦更分享創意喝法，直言這系列無糖茶因為不添加香料、成分單純，買回家後不管是單喝，還是自行加入鮮奶變成無糖鮮奶茶，或是搭配多多、檸檬冰球，都能一秒變成手搖飲店的高級口感。