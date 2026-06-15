全聯挖到韓國神級零食！ 網友狂讚：比洋芋片還涮嘴

近年韓國零食持續受到台灣消費者喜愛，尤其韓式米餅、米香餅因帶有濃郁穀物香氣，成為不少民眾赴韓旅遊必買伴手禮之一。看準這波韓流零食熱潮，全聯近期引進韓國ACE米香餅，共推出「蜜糖麥香餅」與「蜜糖米香餅」兩種口味，主打酥脆口感與經典韓式風味，搶攻零食與下午茶市場。

韓式米餅、米香餅是許多旅客到韓國必購入的伴手禮清單，濃濃的穀物香氣跟米香受到不少人的喜愛。近期有網友在全聯貨架上發現韓式米香餅，共有兩種口味可一次滿足嘴饞的慾望，涮嘴到讓人原本只想淺嚐一口，沒想到美味到讓人一開袋就停不下來，不知不覺就吃掉大半包。

在全聯上架的韓國ACE米香餅共有兩種口味，「蜜糖麥香餅」口感酥脆，入口散發出濃郁的穀物小麥香氣；而淺色包裝的「蜜糖米香餅」則是口感相對輕盈，帶著淡淡的米香跟微甜滋味。

兩款表面都裹上了一層細緻微甜的蜜糖糖漿，雖然看起來扎實，但咬下去外酥內軟，層次感十足，被網友封為「追劇必備的神級點心」。除直接食用外，也有消費者分享可搭配牛奶、咖啡作為下午茶點心，或搭配冰淇淋食用，增添不同口感。隨著韓國食品持續受到年輕族群青睞，進口零食也成為超市通路近期重要布局品項之一。