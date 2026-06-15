好市多盒裝烤雞腿抱怨多！不密封、漏湯汁 會員教防悲劇妙招

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，抱怨好市多熱賣商品「烤雞大腿6入裝」的包裝設計不夠實用，隨即引發大批網友熱烈討論。

該名網友在貼文中附上一張商品照片，並表示對新包裝設計感到不滿。他指出，這款烤雞大腿的盒裝蓋子「很容易打開」，不僅攜帶不便，還容易導致內容物灑漏，對於騎車購物的消費者來說更是一大困擾。

原PO還提到，盒子內部的蒸氣常會滴出來，導致外盒濕答答。他直言：「還是覺得以前的袋裝比較好，下次去買可能要自己帶袋子單獨包裝，以免發生意外。」

該貼文一經曝光，迅速引來網友熱烈回應。多數人對新包裝表示不滿，認為設計不夠貼心，「浪費空間」、「不密封」、「容易漏湯汁」。有網友直言：「我超討厭這個包裝，想開的時候很難開，不想開的時候又容易被擠壓打開。」

還有網友形容：「這個包裝浪費空間，又容易漏湯汁，還會讓冰箱串味。」也有網友分享自己的經驗：「我很粗魯，每次開這種盒子都會失手，袋裝明明比較方便又省空間，不知道為什麼要改成盒裝。」

不過，也有網友分享自己的解決方法，例如「用膠帶固定盒子」、「將盒子反過來放置」等。有會員指出，好市多店內的自助包裝區有提供膠帶，消費者可以自行加固盒子蓋子或在結帳時可請店員注意包裝問題，以避免攜帶過程中發生意外。