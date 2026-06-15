罕見可樂現身！未開封卻沒飲料 網友搶勸「千萬別開」：很值錢

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享了一件令人驚訝的事件。他貼出兩張照片並發文表示，他購買的一罐可樂雖然外觀完整、未曾開啟，但拿起來卻發現罐內竟然是空的，完全沒有任何液體。該可樂的製造日期顯示為2025年8月，尚未過期，這樣的情況引發了網友們的熱烈討論。

從照片中可以清楚看到，這罐可樂外觀無損，封口處也沒有任何異常跡象。當事人表示，手感明顯輕於正常可樂，且搖晃時完全聽不到液體聲響。這樣的情況讓人不禁聯想到是否是罐裝過程中的罕見失誤。

該貼文一經發布，立刻吸引了大批網友前來留言。有網友調侃道：「保存好，會升值！」、「中獎了！」還有人建議：「千萬不要打開，拿去ebay賣，可以買很多可樂！」甚至有人分享自己也曾擁有類似的「空罐收藏」，包括未開封的百事可樂和限量版麥可傑克森可樂。

此外，也有曾在相關產業工作過的網友出面解釋，可能是因為生產過程中的疏漏，導致罐內未填充液體便完成封裝。這種情況雖然極為少見，但並非完全不可能。

有網友戲稱「Coca-Cola可口可樂」變成「Co Co空空可樂」竟然成了網友眼中的「稀有珍品」。不少人建議原PO將這罐空罐妥善保存，甚至考慮拍賣，或許能吸引收藏家高價競標。也有人表示，如果這件事發生在美國，或許真的能因此「賺翻」。