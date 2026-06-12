拿坡里炸雞光環不再？ 老饕力推另一款人氣美食：回不去了

拿坡里披薩販售的餐點雖然是以披薩為主，但也因為炸雞太美味，而被戲稱為「被炸雞耽誤的披薩店」，不過近期網路上吹起另一股討論熱潮，不少消費者紛紛將焦點轉向拿坡里的烤雞，認為其美味甚至超越招牌炸雞，相關話題在社群平台引發熱烈討論。

近日一名網友在Threads發文分享，直呼「拿坡里你就繼續出199元烤雞，我就一直買」，貼文曝光後引來不少人瀏覽與討論，不少網友留言認同，還掀起一波「烤雞派」與「炸雞派」的討論。

貼文也讓不少吃過的老饕讚不絕口，「我覺得拿坡里烤雞>炸雞，炸雞常常吃到超乾的，但烤雞因為有那個袋子，整個超juicy超好吃」、「超讚+1，這種烤雞再去買個墨西哥餅皮+一點洋蔥+烤肉醬，哇！舒服的勒」、「我在此宣布拿坡里是烤雞店不是炸雞店，拿坡里烤雞比炸雞好吃多了」、「吃過他烤雞就不會回去吃炸雞了」、「這真的好吃，而且好大塊吃很飽」。

但也有人吃完後覺得烤雞的調味太鹹，無法接受，「這烤雞的調味我覺得過鹹」、「超鹹的，多吃幾次就要洗腎了」、「兩波$199都吃過，還是覺得炸雞比較好吃」、「我也覺得烤的好鹹，炸的還好一點」。

不過也因為常常有促銷活動，有拿坡里員工哀號表示忙不過來，「每天都做到快死掉很生氣，有時候還有炸雞199，每天都在裹雞、刷烤網，用到快生氣，超累的！每天都一堆單」。

拿坡里的餐點推陳出新，除了常見的披薩、炸雞之外，現在還推出創意點心「派對 Pizza 塔」，把經典披薩縮成一口大小、宛若蛋塔般的規格，每盒有6款人氣披薩口味，每盒原價330元，優惠價249元，讓民眾享受開盲盒般的品嚐樂趣。