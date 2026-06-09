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雨具不能收！梅雨季第一波大範圍劇烈降雨明趨緩 周五起還有下一波

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她雨天騎車穿1物品驚「小腿完全乾爽」 一票人大推：真的好用

聯合新聞網／ 綜合報導
下雨天騎車褲管、鞋襪很容易溼答答，有女網友發現一款防雨鞋套非常好用，讓她大讚錢花得很值得。圖／聯合報系資料照片
下雨天騎車褲管、鞋襪很容易溼答答，有女網友發現一款防雨鞋套非常好用，讓她大讚錢花得很值得。圖／聯合報系資料照片

受梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，今明兩天全台大雨下不停，許多機車族外出都感到非常不方便。有一名女網友分享在寶雅買了一款防雨鞋套，原以為效果不大，沒想到包覆的部位完全都是乾爽的，讓她大讚非常值得。

這名女網友在Threads發文表示，昨天去健身房運動完發現外面下大雨，因為自己是騎機車，擔心鞋襪會濕掉，於是到隔壁的寶雅買了防雨鞋套。她說一開始並不期待會有太大作用，沒想到一路騎車到家，被鞋套包覆的部位完全沒有濕，而且還是乾爽的，直接踩進積水裡也沒事，讓她大讚這150元花得很值得。

貼文一出，不少使用過的網友也紛紛大推，「鞋套很好用真的不會濕，建議買上面緊一點，能貼住腳的」、「我也有買，這個超好用，前年台南淹水，直接踩進水裡也沒問題」、「星期五下班晚上的暴雨我也用了鞋套，真的很方便，不小心踩到積水區的時候，完全不用擔心」。

還有過來人表示有些球鞋的鞋底比較高、後跟比較厚，建議防雨鞋套最好買尺寸大一點的才套得下。另外騎車穿雨鞋套，停下來的時候絕對不要踩在白線上，以免滑倒。

寶雅

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梅雨季高溫潮濕，是蟑螂繁殖高峰期，許多蟑螂為了躲避淹水爬出水溝，令諸多民眾非常困擾。一名網友發文，分享一款專門滅除蟑螂的殺蟲劑，雖然小小一瓶，但滅蟑螂的效果非常驚人，只要在室內的角落噴一下，不久後就能看到一堆蟑螂屍體，幾乎滅絕，比蟑螂屋或其他殺蟲劑更加實用。

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