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家裡蟑螂殺不完？網大推1款滅蟑產品 實測後驚呼：幾乎絕跡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享一款除蟑螂效果非常強的殺蟲劑。示意圖／Ingimage
一名網友分享一款除蟑螂效果非常強的殺蟲劑。示意圖／Ingimage

梅雨季高溫潮濕，是蟑螂繁殖高峰期，許多蟑螂為了躲避淹水爬出水溝，令諸多民眾非常困擾。一名網友發文，分享一款專門滅除蟑螂的殺蟲劑，雖然小小一瓶，但滅蟑螂的效果非常驚人，只要在室內的角落噴一下，不久後就能看到一堆蟑螂屍體，幾乎滅絕，比蟑螂屋或其他殺蟲劑更加實用。

一名網友在Threads發文，表示他居住在夜市旁邊，家裡總是會出現大大小小的蟑螂，甚至半夜起床就會看到蟑螂爬滿牆壁和天花板，無論是客廳、廚房還是櫃子上也總是有諸多德國小蠊，用一點絕、蟑螂屋或殺蟲劑都治標不治本，就算抓到很多還是隱藏著更多的蟑螂，讓他很頭疼。

原PO表示，直到他遇到了「立螞見真蟑」，小小一瓶用下來效果特別好，只需要在冰箱底部、牆角或櫥櫃下面噴一下，不久後就會看到一堆蟑螂屍體，用過後家中甚至一隻蟑螂也沒有了，就像完全被「滅絕」一樣，因此很推薦網友們買來嘗試看看。原PO補充，記得每10天噴一下，讓其藥效一直維持，如果家中有寵物就要留意噴的位置。

此文一出，不少網友也分享實測後的結果，直呼這瓶真的很有用，「這真的很好用，舊包裝買到現在，而且都沒味道」、「沒錯，這款真的很好用，我也一次買了五瓶備用」。

除了買殺蟲劑之外，還有什麼方式能杜絕蟑螂呢？據日媒報導，第一步必須從封起侵入路徑下手，可利用隙縫防蟲貼條將門窗縫隙封住。此外，廚房與浴室的排風扇、通氣孔等對外管道，應加裝較厚的濾網；冷氣排水管尾端，也務必套上細的防蟲網。

第二個關鍵則是培養良好生活習慣，打造讓害蟲敬而遠之的環境。蟑螂對氣味極其靈敏，家中的廚餘與垃圾應立即清理，並將垃圾袋口確實綁緊，避免異味外洩。

最後則要備妥殺敵工具，例如在隨手可得處備好強力殺蟲噴霧，並在廚房暗處放殺蟑餌劑。

長年推廣無毒生活的譚敦慈也分享，自己平均每兩周就會使用過碳酸鈉加熱水清潔廚房與浴室排水孔，「這個方法不只能殺死蟑螂卵，還能把管線裡的油脂和食物殘渣一併溶解，減少牠們的食物來源。」她說，過碳酸鈉遇水後會釋放過氧化氫，具備高效的清潔與抑菌功能，既環保又安全。

蟑螂

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