芋頭控狂推！萊爾富隱藏美食曝光 她咬一口驚呼：餡料滿出來

一名網友分享，近期發現一款萊爾富的熱銷商品「香濃芋泥捲」，內餡滿到每口幾乎都能吃到滿滿芋泥。貼文一出後，引起不少芋頭控熱烈討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己終於買到萊爾富賣的芋泥捲，還是一整袋冷凍的，回家用電鍋蒸來吃，大讚「餡料超多，難怪芋泥控會暴動」。

貼文一出後，不少網友都表示「這個牌子的成分都很乾淨，買過好幾次了」、「這芋泥顏色一看就知道沒用到科技狠活，超可以吃」、「看起來很濃芋～我也愛芋頭」、「之前在萊爾富打工的時候最愛吃這個」、「光看都覺得芋泥控會暴動了啦」、「那個內餡…看起來很可口」、「我是芋泥控，謝謝分享」。

此外，還有網友回應「你可以跟他們店長說你想要買什麼口味一包，然後先結帳貨到再去取貨。滿多店長會願意接受這樣訂」、「可以直接跟店長說請他幫你訂，你先付款也可以，我遇到超多客人都這樣」、「我也是去萊爾富，店員直接賣我冷凍的，真棒」、「萊爾富店員回『要有蒸包機的店面，才會有這個商品喔』」。

除了萊爾富外，全聯近期也推出熱銷新品「開心果可可脆Q餅」。本站曾報導，一名網友為了跟風想要購買，跑了兩間全聯都撲空，意外發現甜品區有滿滿現貨，她瞬間掃了10顆帶走，直呼「螞蟻人很喜歡」。

對此，不少網友都表示「我買過兩次覺得口感不錯，也不算太甜，就是奶味重了點」、「我家附近兩三間永遠都空的，我還特地跑遠一點去買，看到架上補滿也是馬上買了4個，cp值很高」。

不過，也有網友持相反意見，指出「太甜太黏，我覺得不好吃」、「好甜⋯好難吃，買了兩個還躺一個在冰箱」。