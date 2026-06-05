有錢還買不到！全聯新甜品瘋搶 她遇現貨狂掃10顆帶走：螞蟻人很愛

席捲全球的「杜拜巧克力」風潮持續延燒，近日全聯趁勢推出新品「開心果可可脆Q餅」在網路上爆紅，不少人哀號跑好幾間都買不到，有網友遇到門市滿滿現貨，瞬間掃了10顆帶走，直呼「螞蟻人很喜歡」。

該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，近日看到網路上不斷有人分享一款新品「開心果可可脆Q」，一顆售價59元，兩顆優惠價99元，讓她心動想購買，卻連跑兩趟都撲空。直到某天再次到全聯消費時，意外發現甜品區有滿滿現貨，她瞬間掃了10顆帶走，同時也好奇「有人也是跑好幾間才買到的嗎？還是只有我這麼誇張」。

文章曝光，同好們紛紛表示喜歡，「我買過兩次覺得口感不錯，也不算太甜，就是奶味重了點」、「我家附近兩三間永遠都空的，我還特地跑遠一點去買，看到架上補滿也是馬上買了4個，cp值很高」。不過也有人認為，「太甜太黏，我覺得不好吃」、「好甜⋯好難吃，買了兩個還躺一個在冰箱」。

過去曾有營養師指出，杜拜巧克力屬於「高糖＋高脂＋精緻澱粉」組合，完整一片約200公克，熱量高達1000至1200大卡，幾乎等於吃下一個半的市售排骨便當。

即使是縮小版的單顆 / 球狀Q餅版，仍有約400大卡，攝取過量容易造成血糖劇烈波動與消化不適；營養師建議分食、搭配無糖茶或黑咖啡，避免單人獨享造成身體負擔。