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好市多20年老會員進場 店員秒喊1句話讓她感動：被重視了

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。圖／美聯社
好市多。圖／美聯社

好市多Costco）商品琳琅滿目，吸引大批消費者。一名資深女會員分享，近日自己到好市多購物時，入口處工作人員刷到她的會員卡後，主動致意：「哇！您是20年的會員了，謝謝您的支持。」短短一句話讓她當場感到驚喜。貼文曝光後，也吸引網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」發文表示，當天她停好車、走了一段長長的走道進入賣場，正覺得有些疲憊，沒想到在入口刷會員卡時，工作人員看見她的會員年資，特別向她致謝，讓她瞬間有種「老客戶被重視」的感覺。

她也提到，早期擁有好市多會員資格的人不像現在這麼多，過去每次要去逛賣場，總會揪親友一起出門，人數太多時甚至還得輪流進場。當時連平常不太喜歡出門的外婆，也幾乎每次都會跟著一起去。

如今外婆已經不在了，這句來自工作人員的簡單問候，也讓她想起那些年全家一起逛好市多的時光。原PO感嘆，如果外婆還在，一定會想每個禮拜都來逛一次。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「被大聲感謝25年的會員支持，當天結帳時，是收銀櫃檯把結帳完畢的商品全部放置到推車上，踩著輕快步伐開車回家」、「我也快要20年了耶，不知道下次會不會遇到」、「20年會員好像在某個時候會送一隻烤雞，不知道還有沒有」、「這種如果我遇到也會覺得好暖」、「以前去逛Costco真的都要一堆人去，沒揪還會被罵」。

也有網友誇讚好市多的服務，「好市多員工真的很貼心，能幫忙都會盡量幫」、「其實印象深刻的服務滿多的耶，我最常麻煩他們的就是協助我找商品」、「我有一次拿太多東西搬不太動，現場工作人員有過來幫忙，當下超感動，因為我很有可能下一秒就要跌倒了」。

好市多 Costco

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