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超商隱藏服務加1！客人抱一疊書上門 店員愣：真的有人會用

聯合新聞網／ 綜合報導
全家FamiPort可操作圖書館還書服務。 聯合報系資料照
全家FamiPort可操作圖書館還書服務。 聯合報系資料照

便利商店又出現隱藏服務！一名任職全家店員的網友近日在Dcard發文分享，某天有客人抱著一大疊書到櫃台，他原本以為對方是要寄送包裹，後來才想起，全家早就提供圖書館還書服務。由於平時使用人數不多，讓他忍不住直呼「原來真的有人用這個服務」。

原PO表示，當下甚至還跟客人一起研究機台該如何操作。他指出，透過超商還書的運費為45元，寄件規範與一般店到店包裹限制相同，而且還書日期是以門市收件日期計算，對於習慣拖到最後一天才處理事情的人來說相當方便。他也提醒，並非所有圖書館都適用這項服務，因此使用前須確認合作館別。

除了還書功能之外，原PO也分享另一個讓他感到驚訝的服務。客人透露，自己因為臨時有事才趕緊透過超商還書，而其實不只還書，部分圖書館甚至能在網路預約後直接選擇超商取書。他忍不住感嘆，「每次都以為自己已經很了解全家，結果還是一直發現新功能」。

貼文曝光後引發不少網友討論，「居然可以還書，現在還有人在借書」、「一箱最多只能還5本，為什麼會用到這個服務，因為有些書真的台北圖書館館藏比較豐富」、「居然有讀冊，是賣書也可以不用包直接拿去全家嗎」、「太酷了，可能我都沒在借書，所以第一次知道」、「有這好康？看我每次都跑去桃園圖書館借還書」。

但也有網友認為不需要花這筆運費，「家裡附近的圖書館直接丟還書箱就好，這個功能還要花錢」、「花錢還書，我幹嘛不自己買一本」、「超商還要花那個運費，而且就算真的要逾期了，逾期也只是照逾期天數停權幾天不能借而已」。

事實上，新北市立圖書館官網早已提供相關服務說明。新北市與基隆市自2017年10月20日起，除了兩市圖書館可全面通還外，也與全家及萊爾富便利商店合作，推出全台門市還書服務，增加超過4000個還書據點。對於平時較難抽空前往圖書館的民眾而言，可直接透過超商付費歸還圖書，不必擔心逾期影響借閱權益。

根據館方說明，民眾只需透過全家FamiPort或萊爾富Life-ET機台操作，即可完成還書寄件程序。其中全家路徑為「店到店→圖書館還書→新北市立圖書館／基隆市公共圖書館→還書寄件」。完成資料填寫並列印單據後，將包裝完成的書籍交給店員即可寄回圖書館。每件包裹費用45元，尺寸需符合超商寄件規範，約可一次歸還5本書，提供讀者更多元的還書選擇。

超商還書懶人包

• 全家、萊爾富提供服務

• 每件運費約45-50元

• 門市收件日即是還書日期

• 可透過機台操作完成寄件

• 部分縣市館藏可預約取書

全家 萊爾富 超商 便利商店 圖書館

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