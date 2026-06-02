好市多熱銷優格祭出限購令！黑鑽會員哀號：提早進場還撲空

美式賣場好市多（Costco）因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款熱銷優格重新上架，但販售方式改成每卡限購1罐，甚至連黑鑽卡會員提早入場還是撲空。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己利用好市多黑鑽卡會員可提前進場的福利，為了購買冷凍藍莓和近期回歸販售的「科克蘭希臘優格」搶先進入賣場，沒想到抵達現場時希臘優格已全數售罄，一罐都沒買到。

這名網友進一步說明，反倒是冷凍藍莓仍有庫存，讓她相當意外，提醒大家「藍莓擺放的位置會變來變去，不要只在同一個地點找」。

貼文一出後，不少網友都表示「天啊好搶！為什麼搞到優格都買不到缺貨」、「看來要來想其他健康的食物搭配了」、「昨天買不到藍莓只好買綜合莓果」、「明天8:30先來卡位吧」、「優格也會換位置！今天去內湖店，平常放的乳製品區看不到希臘優格以為賣完，結果是放在外面的冰箱區」。

本站曾報導，好市多日前為黑鑽卡會員推出全新福利，台灣好市多跟進美國最新措施，讓黑鑽卡會員可享有「提早入場」的專屬禮遇，於每日上午9時即可進入賣場採買，比一般營業時間提早一小時。

對此，不少網友都興奮表示「裡面沒有人，逛起來好舒服！」、「剛好讓代購的買好買滿」、「這福利很好，但早起真的需要意志力！」、「感覺又可以辦回黑鑽卡了！」。