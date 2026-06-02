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好市多神級玩具小孩超愛！家長心動卻買不了 網揭殘酷現實

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多(Costco)。美聯社
好市多(Costco)。美聯社

美式賣場好市多近日上架一款大型兒童戲水玩具，在臉書社團掀起熱烈討論。不少家長看到實際使用照片後直呼心動，但更多網友關注的卻不是價格，而是「家裡有沒有足夠空間擺放」。

有網友買回家開箱讓小孩體驗，並將照片分享到社團表示，「小朋友很愛，不到1500，滿意。」貼文曝光後吸引許多網友留言討論，認為產品外型可愛又兼具娛樂性，相當適合幼童在家遊玩。

根據好市多官網資訊，這款「遮陽烏龜遊樂園」網路售價1599元，賣場現場價格則為1499元。商品為專為嬰幼兒設計的充氣戲水池，採用烏龜造型設計，並設有龜殼遮陽棚，可提供遮蔽功能，降低陽光直射。水池容量約119公升，高度約15公分，內容物除了充氣遊樂園外，還附贈100顆色彩鮮豔的小球，可當作淺水泳池或球池使用。

官網資料顯示，商品尺寸約長218公分、寬206公分、高97公分，體積相當可觀。也因此，不少網友看到實品後紛紛笑稱，「要先買房？」、「缺的不是1500，是家裡的空間」、「首先家要夠大」、「家裡要夠大才可以」。

還有網友感嘆雙北住宅坪數有限，「要住非雙北才有可能買啊，我們雙北房子都又貴又小的。」也有人擔心使用情境表示，「在室內放水玩心臟要很大顆。」

好市多近日上架一款大型兒童戲水玩具，在臉書社團掀起熱烈討論。圖取自今購百科
好市多近日上架一款大型兒童戲水玩具，在臉書社團掀起熱烈討論。圖取自今購百科

好市多 玩具

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