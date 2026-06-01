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好市多「提早入場」被罵不公平 黑鑽會員翻白眼：搭機會去吵商務艙嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報系資料照
好市多示意圖。 聯合報系資料照

美式賣場好市多Costco）近日推出全新會員福利，針對「黑鑽會員」提供每日「提早入場」的專屬禮遇，讓黑鑽會員可於每日上午9時進入賣場，比一般營業時間提早一小時。然而，此政策在台灣實施首日便引發熱烈討論，現場甚至出現混亂情況，部分普通會員對此表示不滿，認為此舉造成會員間的階級差異，對普通會員而言不公平。

好市多此項新政策旨在回饋支付較高年費的黑鑽會員，提供更尊榮的消費體驗。政策實施首日，部分非黑鑽會員因不熟悉新政策而於賣場門口苦候一小時，引發不滿情緒。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，無奈指出「黑鑽會員可以提早入場就吵成這樣了！」，並表示自己期待未來能有更多黑鑽會員專屬福利，例如優先結帳或優先停車等，以真正體現會員等級的差異。

該篇貼文一出，迅速引發網友熱烈討論。支持者認為，黑鑽會員支付了更高的年費，自然應享有更多福利。有網友留言表示：「去辦一張黑鑽會員有那麼難嗎？好市多的策略是對的，我們年費繳得比你們多，當然要有差別待遇。」也有網友舉例：「去迪士尼或環球影城，花更多錢享受更高級待遇不是很正常的事嗎？」、「搭飛機時商務艙旅客有專用櫃檯，怎麼這些人就不去吵了。」

然而，也有不少人黑鑽會員認為，提早入場的福利實用性不大，建議好市多可以提供更多實質性的優惠，例如提高回饋比例或開設專屬結帳櫃檯。一名黑鑽會員表示：「提早入場不用啦，把回饋提高到5%就好了。」另有黑鑽會員認為：「可以提高黑卡限購組數跟限購產品就好了。」

值得注意的是，有些非黑鑽會員對此政策表達了不滿，但也有聲音指出，這樣的反應顯得不理性。一位網友回應：「人家多繳年費，提前1小時進場沒問題啊！要就升級成黑鑽，不然就退會員，何必吵？」

根據好市多官網顯示，自2026年4月起，台灣好市多（Costco）調整了會員年費，各級會員基本年費統一為1,500元，最高級的「黑鑽卡」年費則為3,000元，兩者相差1,500元。

好市多黑鑽 好市多 Costco 賣場

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