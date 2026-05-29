超商白醋涼麵爆紅！嘉義人曝口感描述：直擊心底的鄉愁

「崇文涼麵」是嘉義極具代表性的超過一甲子老字號小吃，其最著名的特色就是白醋（美乃滋）涼麵。一名嘉義的網友發文，試吃了最近全家超商的白醋涼麵，誇讚它十分美味，「光聞到味道就知道過關了」，對此，諸多民眾也紛紛買來嘗鮮，大多都非常滿意涼麵的味道，更有網友對比三間超商的涼麵，分析口感差別與特色。

全家便利商店自5月27日起推出多款開胃消暑新品，其中和嘉義70年老字號品牌合作，推出「嘉義崇文白醋涼麵」眾所矚目，它以寬扁白麵拌入靈魂醬料台式美乃滋「白醋」、蒜泥及小黃瓜絲，重現嘉義經典風味，搭配指定飲品享79元早餐優惠；7-ELEVEN也曾推出嘉義白醋麻醬涼麵，價格僅需65元；萊爾富則在日前舉行巷口涼麵的活動，無論是原價69元的嘉義涼麵還是其他的涼麵，搭配指定品項皆能省十元。

一名網友在Threads發文，表示他身為嘉義人，嘗試了全家的嘉義崇文白醋涼麵，吃起來「ㄅ級分」（代表著最高分、最頂或極度優秀），一打開白醋包裝，聞到撲鼻而來的味道就知道過關了，整體吃起來比7-ELEVEN的好吃。

此文一出，不少網友也紛紛分享口感，大多都覺得非常美味，「好吃到哭出來」、「非常好吃，那個麵條真的很不便利商店，今天中午買回家還自己加工」、「好讚，喜歡嘉義涼麵」、「超好吃，我給滿分，我也是嘉義人」、「昨天半夜三點半吃了，好讚好讚，醬汁夠多，麵也好吃」。

更有嘉義人用充滿詩意的文字描述美味，「當那一抹醇厚的白醋劃破燠熱，熟悉的酸香在舌尖誠實地綻放」，涼麵的美味才是屬於嘉義靈魂的靈光，該款被嘉義人認證的產品，是用最純粹的白醋調製、將其他類似商品全部拋在腦後，真正「直擊心底的鄉愁」。

嘉義崇文白醋涼麵也出面回應，該商品的白醋與醬汁都是特別找白雪牌一起共同製造的，就是希望帶給饕客們「最嘉享受」，看到涼麵大受好評，業者也十分高興。全家的小編也留言：「全家ㄅ級分」。

還有網友嘗試過三間超商的嘉義涼麵，客觀地分享各自的口感，他指出，7-ELEVEN的吃起來較為順口，但不會想吃第二次；全家的麻醬吃起來一粒一粒的，吃起來比較奇怪，白醋也太酸，並沒有上述網友說的那麼美味；萊爾富則是沒有麻將香更沒有白醋味，不知道在吃什麼東西。整體而言，吃起來都不像是嘉義本地的涼麵。