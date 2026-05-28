好市多熟食區悄悄上架59元新品 會員暴動：終於等到了

好市多商品琳琅滿目，其中熟食區是不少人的最愛，而披薩、熱狗堡等更是熱門品項。近日就有網友發現，熟食區悄悄出現一項新變化，過去起司披薩只能買18吋整盒，如今竟然也能買單片，售價59元，消息曝光後讓不少會員相當驚喜，直呼「終於等到了！」

一名網友近日在Threads分享，自己到好市多熟食區時，發現起司披薩已經開始販售單片版本。由於過去起司口味只能購買18吋整盒，份量對一個人或小家庭來說偏大，因此他一直沒有機會嘗試，如今多了單片選項，讓他認為更符合一般消費者需求。

從原PO拍攝的畫面可見，好市多熟食區披薩品項包含海鮮、起司與歐式肉丸總匯等口味，整盒18吋披薩售價為299元；而部分口味也有販售單片，單片價格為59元。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「是天大的好消息啊」、「爽耶，終於可以買切片」、「終於喔！每次都要買一整個、好膩」。也有網友好奇，不是一直以來都可以切片嗎？對此也有留言回答道：「起司的之前沒有（切片）」。

另一方面，好市多再度為黑鑽會員推出全新福利，黑鑽會員可享有「提早入場」的專屬禮遇，於每日上午9時即可進入賣場採買，比一般營業時間提早一小時。