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Costco新制上路！黑鑽「早鳥福利」實測：貨滿免搶、42分鐘買完

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多(Costco)。美聯社
好市多(Costco)。美聯社

美式賣場好市多Costco）再度為黑鑽會員推出全新福利，台灣好市多跟進美國Costco的最新措施，讓黑鑽會員可享有「提早入場」的專屬禮遇，於每日上午9時即可進入賣場採買，比一般營業時間提早一小時。

這項新措施一推出，立即吸引廣大黑鑽會員的關注。YouTuber「彼得爸與蘇珊媽」便搶先體驗，並在其影片中大力推薦。影片中顯示，清晨的賣場人潮稀少，貨架商品整齊充足，試吃區幾乎不用排隊。

彼得爸在臉書貼文中形容這項新福利為「黑鑽會員的最新專屬禮遇」，並表示：「不只迪士尼可以提早入園，連Costco也可以提早入園了！」他分享了自己的實際感受：上午9時抵達賣場時，停車場空曠許多，賣場內人流明顯較少，走道寬敞舒適，不用在人潮中推著購物車閃避，從進場到完成採買僅花費42分鐘，讓他直呼「超有效率」。

此外，他特別提到提早進場的另一大優勢，就是賣場備貨已經完成，包括冷藏商品、熟食區、常溫商品及試吃區等都已準備就緒。熱門商品如熟食烤雞及衛生紙等供應充足，讓他不禁感嘆：「沒看過這麼整齊這麼滿的賣場！」

結帳效率也是一大亮點。彼得爸與蘇珊媽實測發現，黑鑽會員專屬的提前入場時段內結帳隊伍較短，整體購物流程更加順暢。他們在金星會員與商業會員10點進場前，就已經完成採買並離開賣場。

這項新措施推出後，引發網友熱烈討論。有網友興奮表示：「裡面沒有人，逛起來好舒服！」、「剛好讓代購的買好買滿」。也有人笑稱：「這福利很好，但早起真的需要意志力！」還有網友直呼：「感覺又可以辦回黑鑽卡了！」

好市多 Costco 賣場 黑鑽卡

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